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۱۸ شهریور ۱۳۹۷، ۱۴:۱۲

ولیعهد عربستان اواخر ماه جاری به پاکستان سفر خواهد کرد

ولیعهد عربستان اواخر ماه جاری به پاکستان سفر خواهد کرد

رسانه های پاکستان اعلام کردند که ولیعهد عربستان اواخر ماه جاری به این کشور، سفر خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه پاکستان، «محمد بن سلمان» ولیعهد عربستان در گفتگوی تلفنی با «عمران خان» نخست وزیر پاکستان از تمایل خود برای سفر به این کشور سخن گفت.

به گفته رسانه های پاکستان، ولیعهد عربستان در دومین یا سومین هفته از ماه سپتامبر به پاکستان سفر خواهد کرد.

لازم به ذکر است که «عواد بن صالح» وزیر ارتباطات عربستان که هم اکنون به پاکستان سفر کرده است پس از دیدارهای جداگانه با «شاه محمود قریشی» وزیر خارجه این کشور، «اسد قیصر» رئیس مجلس پاکستان، ساعاتی پیش با  «عمران خان» نخست وزیر این کشور نیز دیدار  و گفتگو کرد.

در این دیدارها بر گسترش روابط اقتصادی دو کشور و افزایش همکاری های عربستان با دولت جدید اسلام آباد تاکید شده است.

کد مطلب 4398330

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