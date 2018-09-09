رزمایش اقتدار عاشورایی سپاهیان محمد رسول الله استان بوشهر آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی رزمجو ظهر یکشنبه در حاشیه رزمایش اقتدار عاشورایی سپاهیان محمد رسول الله (ص) ۲ در بوشهر اظهار داشت: این رزمایش با پیام اقتدار، نشاط و امید به آینده برگزار شده است.

وی با اشاره به حضور شش هزار نیروی بسیجی در این رزمایش، خاطرنشان کرد: رزمایش اقتدار عاشورایی سپاهیان محمد رسول الله (ص) با حضور گردان­‌های بیت المقدس در مرکز شهرستان‌های ۱۰ گانه استان بوشهر آغاز شده است.

فرمانده سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر بیان کرد: مرحله دوم رزمایش سراسری اقتدار عاشورایی سپاهیان محمد رسول الله ۲ در هفته دفاع مقدس با شرکت بیش از ۲۰ هزار نفر از بسیجیان در مرکز استان بوشهر در کنار آبهای خلیج فارس برگزار می‌شود.

وی اضافه کرد: هدف از برگزاری این رزمایش ارتقای توان و آمادگی گردان‌های بسیج٬ امید به آینده، نشاط در جامعه، نشان دادن اقتدار بسیج، ایجاد یاس و ناامیدی برای دشمنان است.