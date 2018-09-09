رزمایش اقتدار عاشورایی سپاهیان محمد رسول الله استان بوشهر آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی رزمجو ظهر یکشنبه در حاشیه رزمایش اقتدار عاشورایی سپاهیان محمد رسول الله (ص) ۲ در بوشهر اظهار داشت: این رزمایش با پیام اقتدار، نشاط و امید به آینده برگزار شده است.
وی با اشاره به حضور شش هزار نیروی بسیجی در این رزمایش، خاطرنشان کرد: رزمایش اقتدار عاشورایی سپاهیان محمد رسول الله (ص) با حضور گردانهای بیت المقدس در مرکز شهرستانهای ۱۰ گانه استان بوشهر آغاز شده است.
فرمانده سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر بیان کرد: مرحله دوم رزمایش سراسری اقتدار عاشورایی سپاهیان محمد رسول الله ۲ در هفته دفاع مقدس با شرکت بیش از ۲۰ هزار نفر از بسیجیان در مرکز استان بوشهر در کنار آبهای خلیج فارس برگزار میشود.
وی اضافه کرد: هدف از برگزاری این رزمایش ارتقای توان و آمادگی گردانهای بسیج٬ امید به آینده، نشاط در جامعه، نشان دادن اقتدار بسیج، ایجاد یاس و ناامیدی برای دشمنان است.
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