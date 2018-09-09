شاخص های بهداشتی آذربایجان غربی ارتقاء یابد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسن قاضی زاده هاشمی ظهر یکشنبه در جمع مسئولان بهداشت و درمان شهرستان نقده اظهار داشت: در این سفر ۱۰۸ طرح سفر به بهره برداری می رسد که طی سه روز حضورم در استان موفق به بهره برداری همه طرح ها نبوده و پنجشنبه به صورت ویژه مجدد به ارومیه سفر کرده و طرح های این شهرستان را بررسی خواهم کرد.

وی اضافه کرد: در طول دولت تدبیر و امید ۶۵۰ تخت به تعداد تخت های استان که معادل کل عملکرد دولت های گذشته است افزوده شده که با بهره برداری از این طرح های درمانی شاهد افزایش بیش از این تعداد نیز خواهیم بود.

وی با بیان اینکه تلاش داریم در ماه های پیش رو طرح و بسته جدیدی در بخش بهداشت و درمان تعریف نکنیم خاطرنشان کرد: با توجه به مشکلات موجود در دولت، بسته جدیدی تعریف نخواهد شد و تلاش خواهیم کرد تمام تعهدات و برنامه های قبلی وزارت بهداشت در حوزه سلامت انجام شود.

قاضی زاده در خصوص کمبود دستگاه سی تی اسکن در استان افزود: دستگاه های سی تی اسکن و ام آی آر طبق استانداردی که مجلس شورای اسلامی مشخص کرده، طبق جمعیت توزیع می شود اگر در شهرهای استان سطح بندی جمعیت بر اساس استاندارد باشد حتما تامین می شود.

وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی از روز گذشته به آذربایجان غربی سفر کرده است که در دو روز گذشته ابتدا از طرح های بهداشت و درمان شهرهای شمال استان از جمله خوی، چایپاره، چالدران و پلدشت و امروز نیز از طرح های شهرهای جنوب از جمله پیرانشهر، نقده و اشنویه بازدید کرده است.

قاضی زاده شب گذشته در جریان بازگشت سفر خود از شهرهای شمال استان در ارومیه با حضور در روستای طلاتپه مرکز خدمات جامع سلامت طلاتپه را افتتاح کرد.

مرکز خدمات جامع سلامت طلاتپه با اعتباری بالغ بر ۱۵ میلیارد ریال با مساحتی در حدود ۶۰۰ متر مربع احداث شده است، این مرکز شامل پنج خانه بهداشت و ۱۵ روستا است که جمعیتی بیش از ۴۰۰۰ نفر از خدمات این واحد ها بهره مند می شوند.

همچنین قاضی زاده به همراه استاندار و مسئولان آذربایجان غربی از پروژه نیمه تمام بیمارستان ۱۶۰ تختخوابی شهرستان سلماس بازدید و آخرین وضعیت این پروژه را بررسی کرد.

وزیر بهداشت شنبه شب ضمن بازدید از آخرین وضعیت بیمارستان آیت الله خویی اورژانس ۴۵ تختخوابه بیمارستان قمر بنی‌هاشم خوی را نیز افتتاح کرد.