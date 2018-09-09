تایید فوت مردی که مقابل شهرداری خودسوزی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید چوبینه با بیان این که بر اساس گزارش های پزشکان، روز گذشته ورم سر و صورت متوفی بهتر از گذشته شده بود و وضعیت قند و فشارخون نیز به سمت پایداری در حرکت بود گفت: از ابتدای پذیرش بیمار در بیمارستان سوانح سوختگی شهید مطهری، پزشکان میزان سوختگی را ۵۰ درصد و در روزهای بعد ۶۹ درصد اعلام کردند و متاسفانه ریسک فوت ایشان بالای ۵۰ درصد تخمین زده شد.

او ادامه داد: با این وجود، پزشکان تلاش کردند تا با مناسب شدن وضعیت بیمار عمل جراحی پوست را انجام دهند اما متاسفانه، به دلیل شرایط جسمانی نامساعد وی این جراحی امکان پذیر نشد.

چوبینه با تاکید بر اینکه مدیران شهرداری تهران از روز نخست به طور مرتب در بیمارستان حضور داشتند و لحظه به لحظه پیگیر مراحل درمان مصدوم حادثه بودند، تصریح کرد: از ابتدا به خانواده بیمار و مسئولان بیمارستان اطلاع دادیم، بنا به دستور شهردار تهران آمادگی داریم هر نوع تجهیزات مورد نیاز را برای درمان ایشان فراهم می کنیم.

مدیرعامل شرکت شهر سالم با ابراز تاسف از رخداد خودسوزی و فوت مصدوم حادثه و تسلیت به خانواده وی، گفت: هزینه های درمان ایشان از سوی شهرداری تهران پرداخت خواهد شد.

چوبینه افزود: از آن جا که خانواده فرد متوفی شاهد خودسوزی بوده اند، احتمال اینکه شرایط روحی و روانی نامناسبی داشته باشند، بسیار زیاد است.

وی ادامه داد: با مددگیری روانشناسان و روانپزشکان مجرب تلاش می کنیم از بار آسیب های روحی و روانی وارده بر خانواده کاسته شود.