حاشیه نشینی معضلی جدی/ ضرورت توجه به پیوست فرهنگی درطرح تفضیلی

به گزارش خبرنگار مهر، مجید خدابخش ظهر امروز یک شنبه در گردهمایی مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان های مختلف و روسای کمیسیون های فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی کلان شهرها در تبریز گفت: حاشیه نشینی یکی از پنج آسیب محوری در کشور است.

وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری نیز تاکید زیادی برای ساماندهی معضل حاشیه نشینی دارند، گفت: اگر طرح ‌های توسعه‌ ای و تفضیلی تبریز با پیوست فرهنگی همراه بود امروز بحث مهاجرت‌ های بی ‌رویه و حاشیه‌ نشینی ۴۰۰ هزار نفری مطرح نمی شد.

خدابخش با تاکید بر ضرورت توجه به پیوست فرهنگی درطرح‌ های تفضیلی گفت: بسیاری از طرح‌ های تفضیلی پیوست فرهنگی ندارند و این مشکلات مختلفی در ادامه توسعه شهرها و روستاها به وجود می آورد.

استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه توسعه فرهنگی شهرها ضروری است، ادامه داد: یکی از راهکارهای توسعه فرهنگی شهرها این است که طرح ‌های تفضیلی شهر پیوست فرهنگی داشته باشند.

خدابخش با اشاره به اینکه باید به درآمدهای نفتی متکی نباشیم، افزود: باید همه مردم در توسعه و آبادی شهر مشارکت کنند، اگر تفکر نفتی را کنار بگذاریم و بسیاری از هزینه‌ های شهر کاهش پیدا می ‌کند. بدون شک مشارکت شهروندان در توسعه شهر باعث کاهش هزینه‌ ها می شود.

وی همچنین اظهار داشت: متاسفانه وابسته بودن به اقتصاد نفتی باعث مشکلات زیادی شده است و مانع پیشرفت کشور می شود. تکیه بر اقتصاد نفتی باعث شد کارهایی که مردم می ‌توانستند انجام دهند را خود دولت بر عهده بگیرد و این درست نیست.