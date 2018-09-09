به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد برکت، در دیدار چندی پیش محمدجواد ابطحی نماینده مردم خمینیشهر در مجلس شورای اسلامی با محمد مخبر رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)، مقرر شد برنامهریزی برای اشتغالزایی، محرومیتزدایی و توانمندسازی اقتصادی در این شهرستان از سوی بنیاد برکت انجام شود.
در همین راستا، جلسهای در فرمانداری خمینیشهر با حضور مدیران بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) و نمایندهی مردم خمینیشهر در مجلس شورای اسلامی و مسئولان دستگاههای اجرایی و اقتصادی این شهرستان برگزار و مدلهای اشتغالزایی و مشارکت های اقتصادی بنیاد برکت در حوزههای تسهیلاتمحور، اجتماعمحور و بنگاهمحور تشریح و تبیین شد.
همچنین مقرر شد در حوزه توانمندسازی اقتصادی بنگاهمحور، شرکتهایی که علاقهمند به سرمایهگذاری و مشارکت در ایجاد اشتغال هستند، به بنیاد برکت معرفی شوند. در حوزهی تسهیلاتمحور هم از محل تسهیلات بانک پارسیان به عنوان بانک عامل استفاده خواهد شد.
براساس این گزارش، در حوزهی توانمندسازی اقتصادی اجتماعمحور و در قالب طرح «مهتاب»، ۲۵۰ فرصت شغلی در مرحلهی اول در خمینیشهر ایجاد میشود که مدت اجرای این طرح از ابتدای مهر ماه ۹۷ تا پایان سال خواهد بود.
طرح اجتماعمحور «مهتاب» بر مشاغل و کسبوکارهای خرد و خانگی متمرکز است و در خمینیشهر با توجه به ظرفیتها و قابلیتهای اقتصادی منطقه در زمینههایی همچون زنبورداری، قالیبافی، صنایع دستی و گردشگری اجرا خواهد شد.
با توجه به نزدیکی خمینیشهر به اصفهان، ظرفیتها و پتانسیلهای فراوانی در حوزههای گردشگری، بومگردی و صنایع دستی در این شهرستان وجود دارد.
گفتنی است، به منظور انجام کارهای مقدماتی و شناسایی و پایش افراد واجد شرایط برای مشارکت و دریافت تسهیلات در طرح اجتماعمحور «مهتاب» به زودی کمیتهی توسعهی اشتغال برکت در خمینیشهر تشکیل خواهد شد.
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