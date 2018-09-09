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۱۸ شهریور ۱۳۹۷، ۱۴:۴۱

جانسون: «ترزا می» دور انگلیس کمربند انتحاری بسته است

جانسون: «ترزا می» دور انگلیس کمربند انتحاری بسته است

وزیر خارجه سابق انگلیس که چندی پیش به دلیل مخالفت با طرح برگزیت نخست‎وزیر از سمت خود استعفا داد؛ بار دیگر راهکار وی برای خروج از اتحادیه اروپا را به باد انتقاد گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، بوریس جانسون وزیر خارجه سابق انگلیس در یادداشتی که در «دیلی میل» منتشر شد، گفت: ترزا می نخست‌وزیر انگلیس یک جلیقه انتحاری بر تن قانون اساسی بریتانیا کرده و با طرح برگزیتی که پیشنهاد داده، عملا ضامن انفجار را به دست اتحادیه اروپا سپرده است.

وی در ادامه انتقاد از طرح پیشنهادی نخست‌وزیر از آن به عنوان عاملی تحقیرآمیز  که انگلیس را در معرض باج‌دهی دائم قرار می‌دهد؛ یاد کرد.

اظهارات جانسون با واکنش تندی از سوی برخی از هم‌حزبی‌های محافظه‌کار وی مواجه شده است.

به گزارش مهر، جانسون چندی پیش در اعتراض به طرح می که از آن به طرح «چکرز» یاد می‌شود، استعفا داد. برخی از همفکران جانسون می‌گویند با اجرای چنین طرحی انگلیس همچنان در قید و بند تعهد به اتحادیه اروپا باقی  مانده و موفق به کسب استقلال کامل نمی‌شود.

کد مطلب 4398375
مریم خرمایی

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