براندازی نظام اسلامی هدف استکبار جهانی است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جواد مشیدی ظهر یکشنبه در گردهمایی بزرگ علما، روحانیون و مبلغین خراسان جنوبی اظهار کرد: در گذشته بعد از اینکه جنگ تمدن ها به نتیجه نرسید دشمن جنگ بین تمدن ها را به وجود آوردند.

وی با بیان اینکه کشور ایران در دفاع مقدس با ۸۱ کشور درگیر بوده است و در نهایت با ۱۸۸ هزار شهید و ۴۰ هزار آزاده به پیروزی رسیده است، افزود: امروز جهان به این نتیجه رسیده که برای ایجاد جنگ مذهبی ۸۱ کشور کم است.

رئیس دانشکده پیامبر اکرم (ص) در دانشگاه امام حسین (ع) با اشاره به اینکه دشمن به این نتیجه رسیده که برای از بین بردن اقتدار اسلامی بایستی بین جهان اسلام درگیری و اقتدار شیعه را نابود و اقتدار اسرائیل را بالا ببریم، گفت: امروز آمریکا برای براندازی اقتدار شیعه دو کار حداقلی و حداکثری در دستور کار دارد.

وی با بیان اینکه اقدام حداقلی آمریکا این است که رفتار ما را در منطقه تغییر و از حضور ما در منطقه جلوگیری کنند، عنوان کرد: براندازی حکومت اسلامی اقدام حداکثری آمریکا در نظام جمهوری اسلامی ایران است.

مشیدی با اشاره به اینکه مهم ترین دشمن ما در جهان اسلام آمریکا است، بیان کرد: یکی از موضوعات مهم در سند راهبردی آمریکا این است که در جهان نباید کشوری به نام ایران را در آینده داشته باشیم.

وی با بیان اینکه آخرین نقشه راه آمریکا رساندن جمهوری اسلامی ایران به فقر مطلق است، اظهار داشت: جنگ امروز جنگ بزرگ اقتصادی است که آمریکا ایجاد کرده است و تصمیم دارد انقلاب را از لحاظ اقتصادی چنان تهی کند که صدور نفت به صفر برسد و مردم تسلیم شوند.