جشنواره قرآن و عترت نماد وحدت دانشجویان و مذاهب مختلف اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم؛ غلامرضا غفاری با اشاره به برگزاری دوره سی و سوم جشنواره با حضور بیش از ۵۰ هزار نفر در شش حوزه مختلف، از جشنواره قرآن و عترت به عنوان بادوام ترین، پرمخاطب ترین و متنوع ترین جشنواره دانشجویی کشور یاد کرد.
وی افزود: این جشنواره نماد همگرایی و وحدت دستگاههای آموزش عالی کشور و مذاهب اسلامی اعم از شیعه و اهل سنت است. چرا که در آن همه دستگاههای آموزش عالی کشور و دانشجویان از مذاهب مختلف اسلامی مشارکت داشته و برگزیدگان آن در بخش حفظ کل و قرائت معمولاً به سطح بین الملل معرفی میشوند.
معاون فرهنگی وزارت علوم خاطرنشان کرد: گفتمان سازی قرآنی در دانشگاهها، تاکید و توجه به رشد فضائل دینی و قرآنی در دانشگاهها، زمینه سازی برای تدبر و فهم بیشتر قرآن در بین اساتید و دانشجویان، زمینه سازی برای رشد خلاقیتهای دانشجویان در زمینههای دینی و قرآنی، نهادینه سازی فعالیت انسان ساز دینی و قرآنی در دانشگاهها از طریق فعالیتهای داوطلبانه کانونهای قرآن و عترت و گسترش پژوهشها و مطالعات میان رشتهای از جمله سیاستهایی دانست که در معاونت فرهنگی و اجتماعی به آن پرداخته خواهد شد.
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