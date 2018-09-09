به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله خجسته پور ظهر یکشنبه در حاشیه رزمایش «شبیه سازی میدانی پدافند غیر عامل با موضوع بیماری های واگیر انسان و دام» با تاکید بر اینکه یکی از مواردی که باید مد نظر قرار دهیم بیماری های مشترک بین انسان و دام است، اظهار داشت: یکی از این بیماری ها، تب «کریمه کنگو» است که این مانور امروز با همت دامپزشکی لرستان و با همکاری دستگاهها و نهادهایی مانند علوم پزشکی،هلال احمر، امور عشایری و اداره کل پدافند غیر عامل استانداری لرستان برگزار شد.

وی با اشاره به اینکه در قالب این مانور علاوه بر سمپاشی محل نگهداری دام، آموزش راه های پیشگیری از انتقال این بیماری از دام و انسان و همچنین مقابله با این بیماری ارائه شد، عنوان کرد: امیدواریم مردم این امر را مدنظر قرار دهند و به خصوص مصرف کنندگان گوشت دقت کنند از گوشتی استفاده کنند که مراحل پیش سرد آن طی شده باشد و اگر مطمئن نیستند حداقل 24 ساعت گوشت را در یخچال نگهداری کنند تا آسیب کمتری برسد و این بیماری منتقل نشود.