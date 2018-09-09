برنامه دانشگاه امیرکبیر برای قراردادهای صنعتی و دانش بنیان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، سیداحمد معتمدی در مراسم بزرگداشت روز کارمند گفت: قرار گرفتن میان ۱۰۰ برتر کشور تا سال ۱۴۰۴ و تبدیل شدن به دانشگاه نسل سوم از اهداف راهبردی این دانشگاه است.

وی افزود: دانش‌آموختگان و قریب به چهار و نیم میلیون دانشجوی این کشور به طور قطع یک مزیت و فرصت بزرگ برای کشور به شمار می روند.

وی عنوان کرد: این نعمت خدادادی سبب شده که ایران به کشور قدرتمند و ریشه‌دار تبدیل شود به نحوی که می‌بینیم قدرتی مانند آمریکا و یا کشورهای منطقه همگی جمع شده‌اند تا بتوانند این توانایی را مهار کنند.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر اضافه کرد: پیش‌ از این دوره دانشگاه امیرکبیر در تولید علم و در بخش کمیت در میان دانشگاه‌های صنعتی رتبه‌های اول و دوم را دارا بود که در این دوره نیز این روند طی شده و همچنان رتبه اول را در بین دانشگاه‌های صنعتی داریم.

معتمدی با اشاره به بخش رتبه‌بندی در حوزه تولید علم و در بخش کیفیت خاطرنشان کرد: پیش از این دوره ۴ ساله در این حوزه رتبه راضی‌کننده‌ای نداشتیم و به استناد مراجع ذی صلاح در این زمینه ‌اکنون با فاصله زیادی نسبت به دیگر دانشگاه‌ها در بخش کیفیت تولید علم نیز حائز رتبه اول شده‌ایم.

وی عنوان کرد: در حوزه های قراردادهای صنعتی و شرکت‌های دانش‌بنیان حرکت بسیار خوبی در دانشگاه آغاز شده است.