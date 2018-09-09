مجله «تندیس» به کیوسک برگشت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسن حامدی مدیر مسئول مجله «تندیس» با اعلام خبر انتشار مجدد این مجله هنرهای تجسمی گفت: همزمان با انتشار مجدد نشریه تندیس، رویدادهایی به همین مناسبت توسط نشریه تندیس و نشر پیکره در موزه هنرهای دینی امام علی (ع) رقم خواهد خورد که برگزاری «نمایشگاه ۵۵۵۵ روز با تندیس» که به نمایش دستاوردهای علمی، فرهنگی و هنری نشریه تندیس و نشر پیکره در طی پانزده سال اختصاص دارد از جمله آنهاست.

وی افزود: در این مراسم آیدین آغداشلو، جواد مجابی و بنده به ایراد سخن خواهیم پرداخن و رونمایی از شماره جدید مجله تندیس (شماره های توامان ۳۷۱- ۳۷۲) و رونمایی از کتاب «جستارهایی در تاریخ هنر» نوشته اینجانب که در نشر پیکره به چاپ رسیده و حاصل پژوهش های چند ساله در حوزه هنرهای تجسمی ایران است از دیگر برنامه هایمان است.

به گفته وی، نمایشگاه «دو قرن هنر طراحی در ایران» شامل آثاری از گنجینه هنر طراحی ایران محفوظ در مجموعه تندیس از دیگر بخش های مراسم است.

این مراسم و نمایشگاه با مشارکت سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و موزه هنرهای دینی امام علی(ع) برگزار خواهد شد و نمایشگاه «دو قرن هنر طراحی» تا ۱۲ مهر ماه برای بازدید علاقمندان در معرض نمایش است.

موزه هنرهای دینی امام علی(ع) در خیابان ولیعصر، روبروی بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی، بلوار اسفندیاری شماره ۳۵ واقع شده است.