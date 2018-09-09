به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی مقواساز پیش از ظهر یک شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه و مطبوعات استان اصفهان اظهار داشت: اولویت بسیج ارائه خدمات اجتماعی، اقتصادی فرهنگی و غیره به مردم و دستگیری کردن از آنها در صحنه‌های مختلف است.

وی با بیان اینکه این نوع فعالیت‌های بسیج در محلات با محوریت مساجد فعال برگزار می‌شود، افزود: بر این اساس محلات نیازمند اصفهان شناسایی و از مساجد برای کمک به مردم در زمینه‌های مختلف استفاده می شود.

اعزام بیش از ۱۰۰ پزشک عمومی و متخصص به مناطق محروم

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام صادق(ع) اصفهان با بیان اینکه در سه ماهه اخیر بیش از ۵۰ منزل محرومان توسط ۲۵۰ نفر از بسیجیان جهادی در عرصه های مختلف شناسایی و کمک شده است، ابراز داشت: همچنین در سه ماهه تابستان، بیش از ۱۰۰ پزشک عمومی و متخصص به مناطق محروم اعزام و پنج هزار نفر از خدمات پزشکی و درمانی آنها بهره مند شدند.

وی ادامه داد: با توجه به حضور داوطلبانه اقشار مردمی متخصص از پزشک، معلم و اساتید از رشته های مختلف و با همکاری اداره کل فنی حرفه ای استان و سازمان جهاد کشاورزی اصفهان ۱۵ هزار نفر در یک سال گذشته در مساجد و تکایا با حرفه های مختلف آشنا شدند.

سرهنگ مقواساز با بیان اینکه گروه های جهادی در ایام عید و تابستان به مناطق محروم در چهار محال و بختیاری، خوزستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویر احمد و هرمزگان اعزام شدند، ابراز داشت: همچنین دانش آموزان دختر و ‌پسر در ۲۰۰ نفر - روز سازماندهی شده و در مناطق محروم به شکل رایگان بهینه سازی و محیط سازی مدارس را انجام می دهند.

برگزاری ۲۵۰۰ حلقه تربیتی توسط ناحیه بسیج امام صادق (ع)

وی با بیان اینکه ناحیه بسیج امام صادق (ع) به تنهایی دو هزار و۵۰۰ حلقه تربیتی دارد و هر هفته افراد در سنین مختلف در حلقه‌های تربیتی با مهارت های دینی، تربیتی و اجتماعی آشنا می شوند، اظهار داشت: در راستای در ترویج معارف اهل بیت یک مجموعه فرهنگی قرانی با زیر ساخت ساختمانی یک هزار و ۲۰۰ مترمربع و مبلغ یک و نیم میلیارد تومان در خیابان چهارباغ خواجو افتتاح و شروع به تربیت مربیان قرآنی کرده است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام صادق(ع) اصفهان(ع) با بیان اینکه در غنی سازی اوقات فراغت، ۱۲۰ پایگاه تابستانه تشکیل و ۱۵ هزار نفر نیز در برنامه‌های این پایگاه‌ها شرکت کردند، ابراز داشت: رزمایش بزرگ با نام اقتدار عاشورایی بسیج سپاهیان حضرت محمد رسول الله در سطح کشور در حال برگزاری است که هر روز در یک استان اجرایی می‌شود.

حضور ۲۰ گردان از لشکر بیت المقدس و اردوهای قدس نواحی در رزمایش

وی اضافه کرد: این رزمایش روز ۲۱ شهریور ماه با حضور ۲۰ گردان از لشکر بیت المقدس و اردوهای قدس نواحی در اصفهان و در دو بخش در اصفهان برگزار می‌شود.

سرهنگ مقواساز با بیان اینکه این رزمایش در راستای آمادگی و انسجام بسیجیان، امیدآفرینی در مردم و یاس دشمنان برگزار می‌شود، تاکید کرد: بدین ترتیب در بخشی از رزمایش که در داخل شهر برگزار می‌شود بسیجیان ابتدا در گلزار شهدای اصفهان حضور یافته و سپس به شکل ستونی به داخل شهر می‌آیند و شاهد اجرای کارهای فرهنگی و عزاداری با حضور دو هزار و ۵۰۰ بسیجی در گذر چهارباغ هستیم.

وی اضافه کرد: بخش دوم این رزمایش در زمینه ارتقای توان تاکتیکی رزم و شامل تاکتیک‌های شبانه است که در اردوگاه‌های قدس در علویجه برگزار می‌شود.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام صادق (ع) اصفهان به دیگر برنامه‌های این ناحیه بسیج اشاره کرد و گفت: اجرای اردوهای راهیان نور جنوب و غرب با حضور بیش از پنج هزار نفر، دیدار با یک هزار و ۵۰۰ خانواده شهید، اجرای طرح پیوند آسمانی در مساجد، برگزاری نشست‌های دختران و مادرانه با هداف آشنایی با مهارت های زندگی، اجرای طرح پیشگیری از آسیب های اجتماعی مانند طلاق و اعتیاد با کمک برخی نهادهای در برخی محلات از جمله این اقدامات است.

ساخت و راه اندازی سه هزار متر زیربنای ورزشی در مناطق مختلف اصفهان

وی با بیان اینکه در راستای حمایت از خانواده‌ها در مناطق محروم شاهد و افتتاح برخی کارگاه ها از جمله قالیبافی در این مناطق هستیم و کارگاه و خیاطی نیز به زودی راه اندازی می شود، ابراز داشت: در راستای گسترش زیرساخت‌های ورزشی در حال ساخت و راه اندازی سه هزار متر زیربنای ورزشی در مناطق مختلف اصفهان مانند پل تمدن، ارغوانیه قهجاورستان و غیره هستیم.