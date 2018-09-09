جشنواره تئاتر باران پایان یافت/ انتخاب سه نمایش برای تولید و اجرا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی تئاتر باران، مراسم اختتامیه جشنواره تئاتر آموزشگاه های سینمایی و نمایشی باران شنبه ۱۷ شهریور ماه در این مجموعه برگزار شد.

در این مراسم نمایش یادگار امام به عنوان اثر برتر جشنواره جهت اجرای عموم معرفی و ۲ اثر ریل و صف نیز توسط هیات داوران برای اجرای عمومی به دبیرخانه جشنواره پیشنهاد شد.

در این مراسم هنرمندانی چون مسعود رایگان، امین تارخ، رویا تیموریان، نسیم ادبی، هانیه توسلی، ستاره اسکندری، ساناز بیان، مهران رنجبر، احمد سلگی، مهدی شجاعی و ... حضور داشتند.

اجرای این مراسم بر عهده کیوان ساکت اف بود که در ابتدای حضورش روی صحنه از پیچیده بودن اعلام کاندیداها و کارگردانی پیچیده مراسم که بر عهده فرزام رنجبر بود صحبت کرد و از شرکت کنندگان خواست که نام هر گروه را می برد آنها به سبک و سیاق خودشان اعلام حضور کنند که این درخواست در ابتدای مراسم باعث شور و نشاط زیادی در سالن شد.

رضا بهاروند دبیر جشنواره پیامش را قرائت کرد و پس از آن خیام وقار کاشانی و فهیمه امن زاده مدیران تماشاخانه باران ضمن خسته نباشید به دست اندرکاران برگزاری این جشنواره عنوان کردند که هدف آنها از برگزاری جشنواره تئاتر باران، کشف استعدادهای تازه و حمایت از نسل جدید تئاتر است و ضرورت دارد ترسیمی از آینده امیدوارانه تر و تجربیات گذشته را مورد توجه قرار دهند.

رویا تیموریان: امین تارخ سرمایه بزرگ ملی و فرهنگی است

مراسم پایانی جشنواره تئاتر آموزشگاه های سینمایی و نمایشی باران به بزرگداشت امین تارخ اختصاص داشت که رویا تیموریان بعد از پخش تیزر آثار این هنرمند، پشت تریبون قرار گرفت و گفت: چه قدر خوب است که یک موسسه خصوصی نظیر تئاتر باران برای هنرمندانی چون امین تارخ، نگار اسکندرفر، کیومرث مرادی و سعید اسدی بزرگداشت می گیرد و باید این را به فال نیک گرفت.

وی افزود: حضور امین تارخ و آموزشگاه بازیگری وی، فراتر از عنوان بندی است و این موسسه خاستگاه بسیاری از هنرمندان مطرح این روزهاست. بسیاری از بازیگران امروز ما با آموزش، مسئولیت و وفاداری امین تارخ به این جایگاه رسیده اند. باعث افتخار من است که لوح تقدیر تئاتر باران را به او تقدیم کنم و امیدوارم تئاتر باران که یک جریان جدید، جوان و چند ساله است برکت و سبزینگی باشد برای تئاتر فقیر، سخت و عاشقانه ما و همچنان حامی نسل جوان تئاتر بماند. امین تارخ سرمایه بزرگ ملی و فرهنگی ماست و امیدوارم که سالم و سلامت بماند و به شما جوان ها انرژی بدهد

تیموریان در ادامه عنوان کرد: امین تارخ سرمایه بزرگ ملی و فرهنگی ماست و امیدوارم که سالم و سلامت بماند و به شما جوان ها انرژی بدهد.

سپس از امین تارخ دعوت شد که تابلوی پرتره نقاشی خود را که توسط علی خالق کشیده شده است به همراه لوح تقدیر از رویا تیموریان بگیرد.

امین تارخ: باید به تئاتر باران برای برگزاری جشنواره مدال افتخار داد

امین تارخ ضمن ابراز خرسندی از این اتفاق گفت: احساس می کنم در شرایط عجیب اقتصادی و اجتماعی زندگی می کنیم و خوشحالم که در چنین شرایطی استقبال از سینما و تئاتر خوب است. باید سپاسگزاری کنم از تئاتر باران که این بزرگداشت را رقم زدند و هنرجویانی که امشب مرا همراهی کردند.

تارخ افزود: به نظرم برگزاری فستیوال هایی با این کیفیت که چهار دوره از عمر آن می گذرد، جسارت می خواهد و باید بابت این رویداد به تئاتر باران مدال افتخار داد. خیلی خوشحالم که این موقعیت را داشتم که بتوانم کنار جوان ها کار کنم. باید اعتراف کنم هیچگاه اینقدر خوشحال نبوده ام و احساس می کنم آدم خوش شانسی هستم که گرمای تشویق و انرژی شما را امشب احساس کردم. من جایزه های زیادی از سیمرغ بلورین تا تندیس حافظ گرفته ام اما امشب گرفتن این لوح یادبود جشنواره تئاتر باران توسط مسعود رایگان و رویا تیموریان برایم ارزش دیگری دارد.

در ادامه برگزیدگان این دوره در ۲ بخش صحنه ای و نمایشنامه خوانی معرفی شدند:

بخش صحنه ای

طراحی لباس: تقدیر ویژه برای وحید دهشتکار برای نمایش: کاج ها می دانند نام این نمایش چیست

برگزیده این بخش ونوشه واحدی برای نمایش صف

طراحی صحنه: تقدیر برای طراحی صحنه نمایش کرم های خاکی

تندیس برای طراحی صحنه نمایش صف

موسیقی و طراحی صدا: هیات داوران از گروه موسیقی و طراحی صدای نمایش کاج ها می دانند نام این نمایش چیست تقدیر و نمایش صف را به عنوان برگزیده اعلام کردند.

بازیگری زن: تقدیر: ندا قاسمی برای بازی در نمایش زبان اصلی

تقدیر مشترک به هانیه زارعی برای نمایش ریل و سمیرا زائری برای نمایش یادگار امام

تندیس به نازلی عالی زاده برای نمای شریل

بازیگری مرد: تقدیر بازیگری مرد به صورت مشترک برای سیامک زین الدینی و محمدحسین سعیدی برای نمایش لعنت آباد

تندیس برای حافظ وقار برای نمایش زبان اصلی

بازیگری گروهی: به منظور تاکید هر چه بیشتر بر فرآیند تمرین و ارزشمندی تعامل و کار گروهی منسجم، هیات داوران بدون در نظر گرفتن اولویت از ۲ نمایش در بخش بازیگری گروهی قدردانی کردند:

تقدیر: گروه بازیگران نمایش کاج ها می دانند نام این نمایش چیست

تقدیر: گروه بازیگران نمایش صف

نمایشنامه نویسی: تقدیر : نگین صدر برای نمایش کاج ها می دانند نام این نمایش چیست

تندیس: پریسا نوروزی برای نمایشنامه یادگار امام

هیات داوران به خاطر نگاهی نوجو در تنظیم و قرائت از متون شاخص ادبیات نمایشی جهان تقدیر ویژه خود را به علیرضا صادقی برای نمایش ریل اهدا کرد.

کارگردانی: تقدیر از سمیرا زائری برای نمایش یادگار امام

تندیس: هامون هوشیار برای نمایش صف

بخش نمایشنامه خوانی

نقش خوان مرد: تقدیر از پوریا اصلان برای نمایش پابرهنه در پارک

تندیس نوید رضوی برای نمایش عشق ثگی

نقش خوان زن: تقدیر از مریم جمالی و شیلا نوروزی برای نمایش بی مرگی

تندیس لیلا دوکوهکی برای نمایش علاالدین و رویای پرنده

نمایشنامه نویسی: تقدیر از امیر غفاری برای نمایشنامه عشق ثگی

تندیس: احسان شادمانی برای نمایشنامه علاالدین و رویای پرنده

کارگردانی: تقدیر از امیر غفاری برای نمایشنامه خوانی عشق ثگی

تقدیر از محمد طاهری برای نمایش نامه خوانی ساحل نجات

در این بخش تندیسی اهدا نشد.

آثار برگزیده هر ۲ بخش

بخش صحنه ای

هیات داوران ۲ اثر را به شرح زیر برای اجرای عمومی به دبیرخانه جشنواره پیشنهاد داد:

نمایش ریل

نمایش صف

هیات داوران نمایش برگزیده خود به عنوان اثر برتر جشنواره جهت اجرای عموم را به شرح ذیل اعلام کرد:

نمایش یادگار امام

بخش نمایشنامه خوانی

هیات داوران در بخش نمایشنامه خوانی عشق ثگی را به عنوان اثر برگزیده خود معرفی کرد.