به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی مکارم شیرازی از مراجع عظام تقلید در قم ضمن قدردانی از راه اندازی پویش احسان احسن توسط کمیته امداد مبلغ ۱۰ میلیون تومان برای کمک به تأمین جهیزیه نوعروسان نیازمند به این طرح کمک کرد.

همچنین حجت الاسلام شهرستانی نماینده آیت الله العظمی سیستانی از مراجع تقلید در عراق نیز با پرداخت مبلغ ۱۵ میلیون تومان در جشن عاطفه‌ها مشارکت و به دانش آموزان نیازمند تحت حمایت کمیته امداد استان قم کمک کرد.

جشن عاطفه‌ها همه ساله قبل از شروع سال تحصیلی برای تأمین نیازهای تحصیلی دانش آموزان بی بضاعت در سراسر کشور برگزار می‌شود و پویش احسان احسن نیز با خلاقیت کمیته امداد استان قم برای اولین بار در این استان با هدف تأمین جهیزیه نوعروسان نیازمند انجام شد.