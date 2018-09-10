تغییر رویکرد شستا از بنگاهداری به سهامداری

به گزارش خبرگزاری مهر ، مرتضی لطفی افزود: با توجه به کسب داخلی و اقتضای زمان، به لحاظ اقتصادی اگر به سمت سهامداری برویم، ماموریت های اقتصادی بهتر انجام می شود به همین منظور تاکنون اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده است.

وی اظهار داشت: با توجه به رویکرد خود برای رسیدن از مدیریت بنگاهداری به سهامداری، آنچه که برای ما مهم است اهمیت خریدار، حفظ و توسعه اشتغال است و یکی از شرط های ما این است که یکسری امتیازات انگیزشی برای سرمایه گذار برای تولید، حفظ اشتغال و نیروی کار ارایه کنیم.

مدیرعامل شستا گفت:درآمد حاصل از فروش بنگاه ها صرف خرید سهام ۴۰ شرکت برتر بورس می شود و طرحی در ارتباط با ادغام پتروشیمی ها داریم که به همین منظور تفاهم نامه اولیه را با هلدینگ خلیج فارس که سهامدار آن صندوق بازنشستگی نفت و پخش و پالایش نفت است انجام داده ایم که اگر این اتفاق رخ دهد، منافع فراوانی در صادرات، تامین خوراک و انتقال خدمات مهندسی را بدنبال خواهد داشت.

وی اضافه کرد: از ابتدای فعالیت در شستا؛ یک برنامه پنج ساله تنظیم کرده ایم که طبق آن قرار است ۹ هلدینگ نفت، گاز و انرژی، دارویی،صنایع عمومی ،بانک، آی تی، کانی و فلزی و رایتل، سیمان به پنج هلدینگ تبدیل شودو صنایعی که در راستای برنامه راهبردی ما نیست، برنامه ریزی برای فروش انجام شده است و در ۱۱ ماه گذشته سه هلدینگ حذف یا ادغام شده است.

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی گفت: اکنون شستا با ۲۷۴ شرکت در همه صنایع برتر کشور ازجمله نفت، گاز، انرژی، دارو، سیمان، رایتل، کانی های فلزی، حمل و نقل دریایی کشتیرانی جمهوری اسلامی و ساختمان سازی فعالیت دارد. سهم ما از مجموعه تولید این بخش ها از ۲۰ تا ۳۰ درصد است که بیشترین سهم در سیمان با ۳۰ درصد، دارو ۲۴ درصد و نفت، گاز و پتروشیمی متناسب با برخی صنایع متفاوت است.

مهندس لطفی تصریح کرد: با کوچک سازی بنگاه ها و اجرای برنامه های مختلف، منافع قابل توجهی متوجه شستا شده است. یکسری دارایی ها به شرکت های تامین اجتماعی اضافه شده است و در مرحله اول ادغام یا کوچک سازی ۱۰۵ شرکت در ارتباط با خروج از بنگاهداری در رسانه ها و جراید عرضه عمومی شد.

وی افزود: شرکت های سرمایه گذاری تامین اجتماعی با ۲۴۰ شرکت یک هزار قلم کالا تولید می کند که با احتساب دارو به ۵۰ کشور صادر می شود. در سال گذشته یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار صادرات به کشورهای مختلف ارسال شده است. برای چهار ماهه اول امسال چشم انداز ۲ میلیارد دلار صادرات را پیش بینی کرده ایم که حدود ۴۵ تا ۵۰ درصد رشد صادرات در شستا را شاهد هستیم.

مدیرعامل شستا درباره سرمایه گذاری در برخی کشورها نیز گفت: در کشور آذربایجان در تولید دارو و در کشور عراق در زمینه سیمان سرمایه گذاری مشترک داریم که در عراق احتمالا تا پایان شهریور و اول مهر به بهره برداری می رسد.

لطفی اضافه کرد: در بخش بانک ۷۵ درصد سهام بانک های توسعه تعاون و رفاه و بیش از ۵۰ درصد سهام پتروشمی مربوط به شرکت های سرمایه گذاری تامین اجتماعی است. به عنوان نمونه پالایشگاه ستاره خلیج فارس که بزرگترین پروژه میعانات گازی یا تولید بنزین است ۴۹ درصد سهام آن مربوط به این شرکت ها است.

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی افزود: تاکنون دو مرحله این پالایشگاه به بهره برداری رسیده است که قرار است فاز سوم تا آذر یا دی ماه افتتاح شود و به طور قطع به موضوع خودکفایی بنزین هم می رسیم. این پالایشگاه ۶۰ درصد بنزین از جمله بنزین سوخت جت را تامین می کند، تقریبا چهار میلیارد یورو سرمایه گذاری برای این طرح شده است. ۸۰ درصد تجهیزات آن بومی و پیمانکار آن قرارگاه خاتم الانبیا است.

وی خاطرنشان کرد: اکنون ۵۰ هزار میلیارد تومان پروژه عمرانی و تولیدی در بخش های مختلف توسط شستا در حال انجام است که پنج هزار میلیارد تومان آن سهم آورده نقدی شستا در حوزه دارو و نفت است.

لطفی درباره منابع انسانی شستا و مطالبی که در فضاهای مجازی طرح می شود، گفت: برای اولین بار کمیته انتصابات را با نگاه به درون راه اندازی کردیم که در مرحله اول ۳۷۷ نفر در شستا جابه جا شده اند که ۹۰ درصد آنها از نیروهای باانگیزه و متخصص و جوان همین شرکت ها است. به همین منظور بانک اطلاعاتی را راه اندازی کرده ایم. سهم خوبی به بانوان برای حضور در هیات مدیره ها داده ایم که امیدواریم این سهم هم بیشتر شود.

وی تصریح کرد: شستا اولین مجموعه ای است که هوش تجاری (BI) راکه داشبورد مدیریتی است با ۲۰۰ شاخص اعمال کرده است و اگر منبعی اطلاعاتی از ما بخواهد که مراودات تجاری شستا با چه واحدهایی است، اطلاعات لازم را داریم. به طور کلی شستا اکنون با ۲ میلیون نفر در کشور ارتباط تجاری دارد.

مدیرعامل شستا با تاکید بر نماد شستا شفافیت و پاسخگویی افزود: این شرکت در ارتباط با برخی موضوعات کمیته های مشترک با دستگاه های نظارتی تشکیل داده شده است. با تشکیل گروه مشاوران تلاش می شود همه اطلاعات به صورت شفاف در اختیار جامعه قرار گیرد. شرکت های فعال موازی در برخی فعالیت ها ادغام شده است.