وزارت بهداشت با کمبود شدید نیرو مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسن قاضی زاده ظهر یکشنبه در جریان بازدید از طرح های سلامت شهرستان اشنویه اظهارداشت: در حال حاضر در بخش نیروی انسانی به خصوص نیروی انسانی متخصص با کمبود نیرو مواجه هستیم و امیدواریم مجوزهای لازم برای جذب نیرو را امسال اخذ کنیم.

وی با اشاره به اینکه اجرای طرح تحول سلامت، ارتقای شاخص های بهداشتی و درمانی از برنامه های اولویت دار وزارت بهداشت در سالجاری است افزود: در طول فعالیت دولت یازدهم و دوازدهم نزدیک ۲۵ هزار تخت بیمارستانی به تعداد تخت های بیمارستانی کشور افزوده شده است.

قاضی زاده خاطرنشان کرد: در این سفر به استان آذربایجان‌غربی قرار بود ۱۰۸ پروژه بهداشتی در سراسر استان افتتاح شود و به علت تعدد پروژه‌ها قرار است دوباره پنج‌شنبه به استان سفر کنم که تحول خوبی در بخش شاخص های بهداشتی و درمانی را در ماه های آتی شاهد خواهیم بود.

در ادامه دومین روز از سفر وزیر بهداشت به آذربایجان غربی پروژه طرح تحول سلامت با اعتبار بالغ بر ۱۱میلیارد ریال در شهرستان اشنویه و روستای آغبلاغ افتتاح شد.

مرکز خدمات جامع سلامت روستای آغبلاغ با بودجه ۶میلیارد و ۶۵۰ میلیون ریال با زیربنای ۵۵۰ مترمربع، پایگاه سلامت صبا در فضایی با زیربنای ۲۷۰ مترمربع با اعتبار ۳ میلیارد و ۳۹۲ میلیون ریال و خانه بهداشت اسلاملو با اعتبار یک میلیارد و ۳۰۰میلیون ریال در فضایی با زیربنای ۱۰۵ مترمربع احداث شده‌اند.

در مراسم افتتاح این ۳ پروژه دکتر حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت، شهریاری استاندار آذربایجان‌غربی، دکتر آقازاده رییس دانشگاه علوم پزشکی استان، عبدالکریم حسین‌زاده نماینده نقده و اشنویه حضور داشتند.

وزیر بهداشت در ادامه سفرش، بعد از افتتاح این پروژه ها به بوکان، مهاباد و میاندوآب رفته و قرار است در این شهرها نیز سایر پروژه های طرح تحول سلامت را بهره‌برداری کند.