بهای نفت افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از بلومبرگ، احتمال شدت یافتن سرما در مناطقی از آمریکا و افزایش تقاضا برای نفت و سوخت‌ موجب افزایش تقاضای پالایشگاه‌های آمریکایی و رشد بهای نفت شد.

دمای هوا در زمستان سال‌جاری در آمریکا به طور متوسط از سال‌های گذشته بالاتر است و همین امر موجب کاهش تقاضا در آمریکا شده و یکی از عوامل کاهش شدید بهای نفت طی هفته‌های اخیر نیز همین امر است، اما پیش‌بینی‌های جدید از آغاز موج سرما در مناطقی از آمریکا حکایت دارد که انتظار افزایش بهای نفت را به دنبال داشته است.

احتمال افزایش تقاضای سوخت‌های گرمایی در آمریکا موجب فعال‌تر شدن پالایشگاه‌های این کشور شد به طوری که تولید پالایشگاه‌های آمریکا دیروز به بالاترین سطح یک ماهه اخیر رسید.

امروز در آخرین روز کاری هفتگی بورس نیویورک بهای نفت سبک و شیرین آمریکا با 34 سنت افزایش به 54.5 دلار رسید. دیروز بهای نفت در این بورس پس از سه روز روند صعودی، با 1.2 دلار کاهش به حدود 54 دلار سقوط کرده بود.

در بورس لندن نیز امروز صبح بهای نفت برنت دریای شمال با 37 سنت افزایش به هر بشکه 54.5 دلار رسید.