وقوع ۷ مورد حریق مراتع و پوشش گیاهی طی یک روز در همدان

محمدرضا بیاناتی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طبق اعلام مرکز پیام و کنترل فرماندهی عملیات ۷ عملیات اطفای حریق و ۶ عملیات امداد و نجات حاصل تلاش آتش نشانان همدان در ۲۴ ساعت گذشته بوده است.

رئیس سازمان آتش نشانی همدان گفت: روز هفدهم شهریورماه شهروندان همدانی ۵۱۰ مرتبه با سامانه ۱۲۵ تماس گرفته اند که از این تعداد تماس ۱۳ مورد منجر به عملیات شده است.

بیاناتی بابیان اینکه ۱۰ تماس برای مشاوره و راهنمایی برقرار شده و ۵۰ تماس اشتباه بوده است، گفت: متاسفانه ۴۳۷ مورد از تماس ها نیز ایجاد مزاحمت بوده است.

وی گفت: عملیات انجام شده در این مدت ۷ مورد آتش سوزی شامل حریق مراتع و پوشش گیاهی در بلوار ارم ۲ مورد، متخصصین، سعیدیه ۲ مورد، هنرستان و دره مراد بیگ بوده است.

رئیس سازمان آتش نشانی همدان گفت: همچنین ۶ مورد عملیات امداد و نجات شامل ۳ مورد نجات افراد محبوس شده در منزل در صدف، بلوار شاه حسینی و شهناز، نجات حیوانات در میدان امام حسن (ع) و ۲ مورد مهار حیوانات در پردیس و میدان امام خمینی (ره) توسط آتش نشانان به انجام رسید.

بیاناتی گفت: تعداد ۴ نفر نجات یافته طی این عملیات گزارش شده است.