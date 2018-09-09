وضعیت منابع آبی استان همدان با کاهش جدی مواجه است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی شرکت اب منطقه ای همدان، منصور ستوده عنوان کرد: وضعیت منابع آبی استان نسبت به سال‌های گذشته با کاهش جدی مواجه بوده که انتظار می‌رود صرفه‌جویی لازم برای جلوگیری از بروز بحران توسط مردم انجام شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ورودی سد سرابی تویسرکان صفر است گفت: سد سرابی تویسرکان ۶ میلیون و ۴۹۰ هزار مترمکعب ذخیره داشته و میزان خروجی از آن ۸۰ لیتر در ثانیه برای شرب و ۲۷۳ لیتر برای کشاورزی است.

ستوده حجم سد کلان ملایر را ۳۱ میلیون و ۳۰ هزار مترمکعب اعلام و عنوان کرد: میزان ورود آب به سد کلان ملایر نیز صفر شده و ۹۰ لیتر در ثانیه آب برای بخش کشاورزی خارج می‌شود.

ستوده گفت: به طور متوسط سالانه ۶ میلیارد و ۳۸۸ میلیون مترمکعب حجم نزولات جوی استان همدان است ولی از سویی با ۶۷ درصد تبخیر در استان همدان مواجه هستیم.

وی حجم آب در دسترس استان همدان پس از تبخیر را ۲ میلیارد و ۶۸۰ میلیون مترمکعب اعلام کرد و گفت: سهم آب‌های زیرزمینی از این منابع تجدیدپذیر ۱.۹۴۸ میلیارد مترمکعب و سهم آب‌های سطحی ۷۴۰ میلیون مترمکعب است.