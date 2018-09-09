طرح بصریت عاشورایی در چهارمحال و بختیاری اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن امیری ظهر یکشنبه در نشست خبری اظهار داشت: ۳۳ موقوفه استان در زمینه روضه‌خوانی و عزاداری ماه محرم فعالیت می کنند که ۲۱ موقوفه در شهرکرد، هفت موقوفه در بروجن، سه موقوفه در فارسان و دو موقوفه در لردگان است.

وی با اشاره به اجرای طرح بصریت عاشورایی در ۴۲ بقعه چهارمحال و بختیاری، تصریح کرد: طرح بصریت عاشورایی در ۱۶ بقعه شهرکرد، پنج بقعه بروجن، ۱۵ بقعه لردگان و شش بقعه فارسان برگزار می شود و همچنین ۲۵ مبلغ نیز از قم به استان اعزام شده است.

ارتقای زیرساخت ها و جذب گردشگر و زائر در چهارمحال و بختیاری ضروری است

مدیرکل اوقاف و امور خیریه چهارمحال و بختیاری با اشاره به اهمیت وقف، ادامه داد: جذب زائر می‌تواند زمینه ساز برطرف شدن مشکل بیکاری در استان باشد اما وضعیت بقاع متبرکه برای اسکان مسافر مناسب نیست که مشارکت خیران نیز می تواند نقش مطلوبی در این زمینه داشته باشد.

امیری در ادامه افزود: ارتقای زیرساخت ها و جذب گردشگر در چهارمحال و بختیاری سبب رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در استان خواهد شد.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه چهارمحال و بختیاری گفت: برای تکمیل آستان مقدس امامزاده حمزه‌علی نشست‌هایی به منظور رفع مشکلات بین اداره اوقاف و امورخیریه با اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برگزار شده و اقدامات مربوطه نیز در حال پیگری است.