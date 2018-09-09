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۱۸ شهریور ۱۳۹۷، ۱۶:۲۸

جزئیات انفجار در کابل/۱۰۰ نفر بازداشت شده و مهاجم انتحاری کشته شد

جزئیات انفجار در کابل/۱۰۰ نفر بازداشت شده و مهاجم انتحاری کشته شد

سخنگوی پلیس کابل اعلام کرد که یک مهاجم انتحاری که قصد حمله به یک مراسم را داشت، توسط نیروهای امنیتی این شهر از پای درآمده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، حشمت استانکزی سخنگوی پلیس کابل درباره انفجار امروز در کابل پایتخت افغانستان اعلام کرد که یک مهاجم انتحاری که می‌ خواست هواداران احمد شاه مسعود را در مراسمی هدف قرار دهد، توسط نیروهای امنیتی در منطقه مکروریان سوم از پای درآمده است.

همچنین به گزارش آوا، بر اثر تیراندازی های امروز در شهر کابل پایتخت افغانستان  دست کم ۱۵ نفر زخمی شده و به مراکز بیمارستانی منتقل شدند.

تیراندازی مذکور به سوی تجمع هواداران «احمد شاه مسعود» در حوزه چهارم امنیتی کابل روی داده است.

حادثه زمانی روی داد که عده ای قصد داشتند با شلیک های هوایی به تجلیل از «احمد شاه مسعود» بپردازند.

پلیس کابل در این خصوص اعلام کرد که بیش از ۱۰۰ نفر را در ارتباط با تیراندازی‌ های امروز شهر کابل بازداشت کرده و ۱۰ قبضه اسلحه و ۲۵ دستگاه خودرو را  نیز توقیف کرده است.

کد مطلب 4398511

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