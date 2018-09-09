بانک ها از موثر بودن تسهیلات اعطایی به واحدهای تولیدی مطمئن شوند

به گزارش خبرنگار مهر، ایوب درویشی روز یکشنبه در نشست ستاد تسهیل استان گفت: بانک ها باید به صورت مستمر از واحدهای تولیدی بازدید داشته باشند تا مطمئن شوند که تسهیلات اراده شده در احیاء واحدهای تولیدی موثر واقع می شود.

وی هدف از برگزاری جلسات این ستاد را رفع مشکلات و موانع تولید، فعال کردن واحدهای تولیدی و اشتغالزایی عنوان کرد و افزود: متولیان واحدهای تولیدی غیرفعال برای استفاده از ظرفیت ستاد تسهیل زمان را از دست ندهند.

قاسم سلیمانی دشتکی استاندار ایلام نیز در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بر رفع دغدغه های مردم در شرایط امروز تاکید کرد و گفت: مدیران تمام تلاش خود را برای رفع موانع تولید بکار ببندند.

وی ادامه داد: امروز دشمن تمام زور خود را بر جنگ اقتصادی علیه کشور بکار گرفته است و همه بایست در چنین شرایطی یار و کمک کار دولت در امورات پیش رو باشیم.

در این نشست مسائل و موانع تولید شرکت تولید کننده فوم پلی استایرن و شرکت تولید کننده کود ماکرو در شهرستان ایلام؛ شرکت تولید لبنیات پاستوریزه در شهرستان ایوان؛ شرکت تولید کننده لوله پلی اتیلن در شهرستان دره شهر و یک مرغداری گوشتی بررسی و راهکارهای لازم برای رفع موانع تولید آنها ارائه شد.