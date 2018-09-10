رزمایش اقتدار عاشورایی محمد رسول الله(ص) در خوی برگزار می شود

سرهنگ محمدباقر علایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: این رزمایش در دو مرحله توسط گردان های بیت المقدس ، امام علی، الزهرا و گروه های جهادی در ۲۲ و ۲۳ شهریور ماه در شهرستان خوی برگزار می شود.

وی با بیان اینکه این رزمایش در دو مرحله که مرحله اول در سطح شهرستانها توسط گردان های بیت المقدس به صورت رزمایشی در خود شهرستانها برگزار می شود افزود: مرحله دوم به صورت همایش سراسری است که با حضور و مشارکت ۴۰ هزار نفر در سطح استان آذربایجان غربی و ۲ هزار نفرسهمیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شهرستان خوی در قالب گردان های بیت المقدس،امام علی،الزهرا و گروههای جهادی برگزار می شود.

وی مقابله با جنگ روانی دشمن از طریق حضور حماسی نیروهای بسیجی در سطح شهر، مقابله روانی و اعلام آمادگی نیروهای بسیجی در سطح استان و شهرستان، نمایش قدرت و اقتدار نیروهای حزب اللهی در مقابل ضد انقلاب و اوباش، مشارکت مردم در رزمایش، سازماندهی و تلاش برای توان بسیجیان،ایجاد آمادگی و ورزیدگی نیروها، چک نمودن سلاح ها و سخت افزارها،افزایش هوشیاری سلسله مراتب، ایجاد هماهنگی و هم فکری و هم فرهنگی و ارائه یک الگوی مناسب جهت برقراری ارتباط منطقه ای بین یگان های مختلف و موثر و نیروهای شرکت کننده را از اهداف این رزمایش ذکر کرد.

سرهنگ علایی تصریح کرد: در شهرستان خوی ۳ گردان بیت المقدس نوع اول برای برگزاری این همایش پیش بینی شده است که در ۲۲ شهریور ماه در این شهرستان در قالب فراخوانی توسط فرماندهان حوزه ها به صورت ستون کشی حماسی و اقتدار در سطح شهر و تجمع در سپاه ،سخنرانی ، بدرقه و ستون کشی خودروئی حماسی در سطح شهر و اعزام به اردوگاه ودر ۲۳ شهریور مستقر در اردوگاه و آموزشهای مورد نیاز بازبینی و بازدیداز سلاح ها و امکانات موجود و آموزش های نظامی و احرای میادین تیم شبانه و اجرای راهپیمایی شبانه توسط گردان ها در پادگان حر شهرستان خوی انجام می گیرد.

فرمانده سپاه خوی افزود: در این رزمایش ۱۲ گروه جهادی در امور عمرانی و خدمات رسانی سلامت در راستای خدمات رسانی به مناطق کم برخوردار توسط گروه های پزشکی و جهادی در حال خدمات رسانی هستند.

سرهنگ علایی با بیان اینکه ۲۰ گروه جهادی، ۵ مهرماه در همایش بزرگی که در سطح استان برگزار می شود، حضور خواهند یافت افزود: طی هفته جاری شاهد صعود تیم ۸ نفره بسیجیان خوی به بلندترین قله دماوند به ارتفاع ۵۶۷۱ متر را به جامعه ورزشی و بسیجیان بودیم.