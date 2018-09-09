شاهرخ پارسا در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به کاهش دمای هوا در چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: دمای هوا در این استان کاهش پیدا کرده است و در بیشتر نقاط این استان به زیر ۱۰ درجه رسیده است.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: دمای هوا در شهرکرد به هشت درجه سانتی گراد رسیده است.

وی بیان کرد: دمای هوا در بروجن و کوهرنگ به ترتیب ۱۰ و ۹ درجه سانتی گراد رسیده است.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: آخرین نقشه های پیش یابی هواشناسی بیانگر استقرار جوی نسبتا پایدار طی سه روز در منطقه است.

وی عنوان کرد: در این مدت آسمان صاف تا کمی ابری در برخی مناطق با غبار رقیق و گاهی وزش باد نسبتا شدید پیش بینی می شود.