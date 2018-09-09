نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی صحیح است/برداشت نادرست از تورم نکنید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، جعفر مهدی‌زاده درباره نرخ واقعی تورم و موارد مطرح شده در این باره، اظهار داشت: برخی سوء تفاهم ها درباره نرخ تورم در جامعه شکل گرفته است که دلیل عمده آن نبود اطلاعات کافی درخصوص ماهیت نرخ تورم، نحوه محاسبه و تفسیر آن برای مردم است.

وی افزود: بانک مرکزی سبد کالایی با بیش از ۳۰۰ قلم کالا و خدمات دارد و نرخ تورم برآیندی از تحولات قیمتی این سبد گسترده در سراسر کشور است.

مدیر اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه امکان دارد تغییرات قیمتی این سبد با آنچه مردم در سطح جامعه مشاهده می کنند متفاوت باشد، گفت: تفاوت اصلی در مفهوم تورم است زیرا شاخص ها و محاسبات مختلفی برای اندازه گیری تورم وجود دارد که باید تمامی این موارد مد نظر قرار گیرد.

مهدی زاده با اعلام اینکه نرخ تورم به سه گروه تقسیم می شود و این نرخ متوسط ۱۲ ماهه است، توضیح داد: متوسط قیمت سبد کالایی در ۱۲ ماه سال جاری نسبت به ۱۲ ماه قبل سنجیده می شود و نرخ رشد حاصل شده یک دوره زمانی۲۴ ماهه را در نظر می گیرد به همین دلیل این تغییرات با آنچه مردم در خرید روزانه مشاهده می کنند، متفاوت است.

وی درباره دیگر شاخص نرخ تورم، اظهارداشت: در کنار نرخ تورم سالانه، تورم نقطه به نقطه نیز وجود دارد که به صورت ماهانه سطح عمومی قیمت ها نسبت به ماه مشابه سال قبل سنجیده می شود که این شاخص تغییرات قیمتی را بیشتر برای مردم نشان می دهد.

مدیر اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی، درباره سومین شاخص نرخ تورم، گفت: شاخص سوم تورم ماهانه است که متوسط رشد قیمت ها در طول هر ماه نسبت به ماه قبل را نشان می دهد. در صورتی که هر سه شاخص در کنار هم مورد بررسی و محاسبه قرار گیرد، تحلیل و برداشت صحیح تری از نرخ تورم خواهیم داشت.

به گفته مهدی زاده، گلایه عموم مردم از بانک مرکزی ناشی از همین عدم برداشت های یکسان است.

بار عمده نرخ تورم مربوط به قیمت کالا ها و نه خدمات/لزوم توجه منتقدان به نحوه محاسبه نرخ تورم

وی در ادامه تاکید کرد: به نظر من منتقدان به جای توجه به نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی، باید به چند ویژگی توجه داشته باشند که در درجه اول این نرخ برآیند قیمتی یک سبد گسترده از کالا و خدمات است و نکته دیگر برای محاسبه شاخص تورم، متوسط یک دوره ۲۴ ماهه در نظر گرفته می شود.

مهدی زاده در ادامه گفت: در ماه های اخیر تورم به دلیل افزایش نرخ ارز افزایش یافته و تورم متوسط ۱۲ ماهه ۱۱.۵ درصد، تورم نقطه به نقطه ۱۸ درصد و ماهانه ۳.۴ درصد بوده است که اگر مولفه ها و شاخص های دیگر را هم درکنار تورم قرار دهیم، فهم ما از این نرخ اصلاح و کامل تر خواهد شد.

به گفته مدیر اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی بار عمده نرخ تورم مربوط به افزایش قیمت کالاها و نه خدمات بوده است.

وی در ادامه گفت: در سال‌های ۹۵ و ۹۶، پس از ۲۶ سال به تورم تک رقمی در دو سال پیاپی دست یافتیم که توفیق سیاستی بود اما به دلیل نوسان نرخ ارز، نرخ کالاها افزایش یافته و نشان می دهد که ارز تاثیر خود بر قیمت ها را گذاشته و این تاثیر نیز ادامه خواهد داشت.

مدیر اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی در پایان تاکید کرد: به نظر من رسیدن به تورم تک رقمی دور از انتظار است اما امیداریم با تدابیر اندیشیده شده و تلاش برای کنترل نوسانات نرخ ارز، نرخ تورم نیز کنترل و با تدابیر و سیاست های اتخاذ شده نرخ تورم در سطوح قابل تحمل برای اقتصاد کشور حفظ شود.