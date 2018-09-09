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۱۸ شهریور ۱۳۹۷، ۱۷:۵۶

مدیر کل تعزیرات حکومتی گلستان خبر داد:

محکومیت میلیاردی یکی از شعبه های بانکی در گلستان

محکومیت میلیاردی یکی از شعبه های بانکی در گلستان

گرگان- مدیر کل تعزیرات حکومتی استان گلستان گفت: یکی ازشعبه های بانکی در گرگان به جزای نقدی میلیاردی درحق یک شاکی خصوصی محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی استان گلستان، حسین حسن پور اظهار کرد: یکی از شعبه های بانکی در گرگان به جزای نقدی میلیاردی درحق یک شاکی خصوصی محکوم شد.

وی افزود: پس ازشکوائیه یک شرکت ساختمانی و گزارش تکمیلی کارشناس رسمی دادگستری پرونده ای علیه یکی از شعبه های بانکی در گرگان مبنی برگرانفروشی (دریافت وجه اضافی وجبران زیان های واردشده) بابت دو فقره تسهیلات اعطائی تشکیل و به اداره کل تعزیرات حکومتی ارسال کرد.

حسن پور افزود: پس از ارجاع پرونده به یکی ازشعب، رئیس شعبه پس از احضار متهم پرونده و بررسی کلیه اوراق واخذ نظریه کارشناسی یک نفره، سه نفره و در حضور نماینده بانک درجلسه رسیدگی، براساس شواهد و قرائن موجود تخلف انتسابی را درخصوص دو فقره وام اعطایی به مبلغ ۴۸ میلیارد ریال محرزو مسلم دانست و متهم (شعبه بانک) به اتهام گرانفروشی (دریافت وجه اضافی) و جبران زیان های وارده به خسارت دیده به مبلغ ۵۵۰ ریال جزای نقدی درحق صندوق دولت محکوم شد.

وی ادامه داد: این متهم بابت مهمور کردن مهر تخلف اول به مبلغ ۲۰ میلیون ریال (جمعا ۵۷۰ میلیون ریال) و استرداد مبلغ ۴۵ میلیارد و ۴۶۸ میلیون و۸۱۳ هزار و ۷۶۷ ریال در حق شاکی محکوم شد.

حسن پور گفت: رای صادره حضوری بوده وقابل تجدید نظرخواهی دراستان گلستان است و طبق تبصره دو ماده ۱۶ قانون تشکیلات وآیین دادرسی قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است.

کد مطلب 4398525

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