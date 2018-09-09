محکومیت میلیاردی یکی از شعبه های بانکی در گلستان

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی استان گلستان، حسین حسن پور اظهار کرد: یکی از شعبه های بانکی در گرگان به جزای نقدی میلیاردی درحق یک شاکی خصوصی محکوم شد.

وی افزود: پس ازشکوائیه یک شرکت ساختمانی و گزارش تکمیلی کارشناس رسمی دادگستری پرونده ای علیه یکی از شعبه های بانکی در گرگان مبنی برگرانفروشی (دریافت وجه اضافی وجبران زیان های واردشده) بابت دو فقره تسهیلات اعطائی تشکیل و به اداره کل تعزیرات حکومتی ارسال کرد.

حسن پور افزود: پس از ارجاع پرونده به یکی ازشعب، رئیس شعبه پس از احضار متهم پرونده و بررسی کلیه اوراق واخذ نظریه کارشناسی یک نفره، سه نفره و در حضور نماینده بانک درجلسه رسیدگی، براساس شواهد و قرائن موجود تخلف انتسابی را درخصوص دو فقره وام اعطایی به مبلغ ۴۸ میلیارد ریال محرزو مسلم دانست و متهم (شعبه بانک) به اتهام گرانفروشی (دریافت وجه اضافی) و جبران زیان های وارده به خسارت دیده به مبلغ ۵۵۰ ریال جزای نقدی درحق صندوق دولت محکوم شد.

وی ادامه داد: این متهم بابت مهمور کردن مهر تخلف اول به مبلغ ۲۰ میلیون ریال (جمعا ۵۷۰ میلیون ریال) و استرداد مبلغ ۴۵ میلیارد و ۴۶۸ میلیون و۸۱۳ هزار و ۷۶۷ ریال در حق شاکی محکوم شد.

حسن پور گفت: رای صادره حضوری بوده وقابل تجدید نظرخواهی دراستان گلستان است و طبق تبصره دو ماده ۱۶ قانون تشکیلات وآیین دادرسی قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است.