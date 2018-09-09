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۱۸ شهریور ۱۳۹۷، ۱۶:۳۰

مدیرپشتیبانی امور دام جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری:

۵۰۰ تن مرغ منجمد در چهارمحال و بختیاری توزیع شد

۵۰۰ تن مرغ منجمد در چهارمحال و بختیاری توزیع شد

شهرکرد- مدیرپشتیبانی امور دام جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری گفت: ۵۰۰ تن مرغ منجمد در چهارمحال و بختیاری توزیع شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید جعفریان ظهر یکشنبه در ستاد تنظیم بازار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه ۵۰۰ تن مرغ منجمد در چهارمحال و بختیاری توزیع شده است، اظهار داشت: این میزان مرغ از ابتدای سالجاری تاکنون در بازار ۹ شهرستان این استان توزیع شده است.

وی عنوان کرد: در سالجاری ۷۷ تن گوشت وارداتی در بازار استان توزیع شده است.

مدیرپشتیبانی امور دام جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: در سالجاری ۴۲ تن گوشت قرمز گرم وارداتی در چهارمحال و بختیاری توزیع شده است.

وی با اشاره به اینکه توزیع گوشت گرم وارداتی نقش مهمی در جلوگیری از افزایش قیمت گوشت داشته است، بیان کرد: گوشت های قرمز وارداتی با قیمت ۳۳ هزار و ۳۰۰ تومان در بازار توزیع شده اند.

کد مطلب 4398532

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