فصل پرورش میگو در استان بوشهر بدون مخاطره در حال پایان است

مرتضی بحرانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با اقدامات انجام شده بهداشتی - قرنطینه‌ای در طول دوره تکثیر و پرورش هیچ موردی از بیماری لکه سفید در مزارع پرورش میگو دیده نشد.

وی ادامه داد: دوره پرورش نیز هم اکنون با حمایت استانداری بوشهر و همکاری سازمان جهاد کشاورزی، اداره کل شیلات استان و اتحادیه پرورش دهندگان میگو با موفقیت در حال اتمام است.



مدیرکل دامپزشکی استان بوشهر اضافه کرد: نظارت بهداشتی مستمر توسط کارشناسان دامپزشکی استان در ۲۸۱ مزرعه پرورشی و در تعداد ۲ هزار و ۷۰۸ استخر ذخیره سازی شده انجام شد که در همین راستا در ۴ هزار ۶۶۵ هکتار مزرعه پرورشی تعداد یک میلیارد و ۲۲۲ میلیون و ۶۵۷ هزار قطعه لارو ریزی انجام شد.

بحرانی تصریح کرد: در طول دوره تکثیر و پرورش میگو تعداد ۳ هزار و ۴۵۰ نمونه برداری از پست لارو (بچه میگو)، میگوهای مولد، میگوی پرورشی و غذای میگو، تعداد دو هزار و ۷۲۷ مورد آزمایش و تست PCR انجام شد.

وی گفت: پایش دقیق، منظم و ردیابی بیماری‌ها از سوی دامپزشکی، ارتقای سطح دانش و آگاهی پرورش دهندگان و رعایت مسایل امنیتی و قرنطینه ای از سوی آنها شرایط مناسبی برای مقابله با هر گونه بیماری و حتی کنترل آن را فراهم آورده است.

بحرانی افزود: علی‌رغم موفقیت فصل پرورش، باز هم توصیه می شود برداشت میگوها از استخرهای پرورشی با سرعت بیشتری انجام شود، زیرا که تغییرات جوی و نزدیک شدن به فصل پاییز و احتمال وقوع سرمای ناگهانی ممکن است ویروس بیماری لکه سفید را در منطقه فعال کند.