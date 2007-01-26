جنگ نفتی آمریکا و عربستان علیه ایران

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از تایمز، هدف از سیاست‌های آمریکا تضعیف موضع ایران در برنامه هسته‌ای است و در این راه آمریکا سیاست تضعیف اقتصادی ایران را نیز از دو طریق تحریم‌های مالی و کاهش بهای نفت دنبال می‌کند.

به نوشته تایمز، در حالی که دیگر سیاست‌های آمریکا برای تحت فشار قرار دادن ایران عمدتا با حمایت اسرائیل همراه است، سیاست تضعیف اقتصادی ایران از طریق کاهش بهای نفت با همکاری عربستان سعودی صورت می‌گیرد.

آمریکا علاوه بر اعمال تحریم‌ها و محدودیت‌های مالی علیه ایران در چارچوب قطعنامه اخیر شورای امنیت سازمان ملل، با همکاری دولت عربستان اقدام به کاهش بهای نفت به منظور کاهش قدرت درآمدی ایران کرده است.

روزنامه تایمز، قیمت نفت را مهمترین عامل در برنامه‌های آمریکا برای تحت فشار قرار دادن ایران اعلام کرد و افزود: از آنجا که اقتصاد ایران کاملا به درآمد صادرات نفت وابسته است، کاهش حدودا 30 دلاری بهای نفت از ماه جولای گذشته تاکنون، درآمدهای نفتی ایران در این مدت را حدود یک سوم کاهش داده است.

اگر بهای نفت به 35 تا 40 دلار کاهش یابد، دولت ایران با کسری مالی مواجه خواهد شد و به علت تحریم‌های مالی و بانکی آمریکا در دسترسی به استقراض خارجی نیز با دشواری روبرو خواهد بود.

تایمز درخواست ایران برای برگزاری اجلاس اضطراری اوپک و کاهش تولید این سازمان را به درک ایران از سیاست آمریکا نسبت داده و می‌افزاید: عربستان با همراهی با آمریکا با مخالفت با کاهش تولید اوپک مانع افزایش بهای نفت شده است.

هر چند که واکنش وزیر نفت عربستان و مخالفت وی با درخواست ایران برای برگزاری نشست اضطراری اوپک یک موضوع فنی و غیرمرتبط با مسائل سیاسی خوانده شد، اما به نظر می‌رسد که این واکنش به اتحاد آمریکا و عربستان بی‌ربط نباشد چرا که عربستان نیز خواستار تضعیف موضع ایران در لبنان و عراق است.

اخیرا نواف عبید مشاور ارشد امنیتی دولت سعودی در مقاله‌ای در واشنگتن پست بخشی از سیاست عربستان در قبال ایران را فاش ساخت و نوشت: عربستان برای کنار زدن ایران از عراق از سیاست نفت استفاده می‌کند، چرا که عربستان می‌تواند در قبال نصف شدن بهای نفت، تولید خود را افزایش دهد و از کاهش سطح درآمدهای نفتی خود جلوگیری کند، اما نصف شدن بهای نفت تاثیر اقتصادی ناگواری بر ایران خواهد گذاشت.

با وجودی که مقاله عبید در عرصه‌های سیاسی توجه زیادی را به خود جلب کرد، اما بازارهای مالی و تجاری توجه چندانی به این موضوع نکردند.