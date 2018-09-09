تقصیر احتکار بر گردن دشمن نیست/ضرورت اتحاد مسئولان

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید ابوالحسن مهدوی پیش از ظهر یکشنبه در مجمع بزرگ مبلغان و روحانیون اصفهان با بیان اینکه دولت فعلی آمریکا بسیار ضعیفتر از دولتهای قبلی شده است، اظهار داشت: زمانی که آمریکا در موضع قدرت قرار داشت نتوانست اهداف خود در ارتباط با ایران اسلامی را عملیاتی کند و اکنون که در موضع ضعف است که دیگر کاری از دست وی ساخته نیست.
وی با بیان اینکه امروز محور حل بحران در منطقه و به طور مثال سوریه در ایران، اجلاس تهران و جمهوری اسلامی است، ابراز داشت: دیگر آمریکا محور حل مشکلات نیست چراکه آنها در کار خود نیز درماندهاند بلکه ایران اسلامی با نهایت اقتدار به دنبال رفع مشکلات منطقه است.
نمیتوان مقصر احتکارهای پی در پی را دشمن دانست
عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه نمیتوان مقصر احتکارهای پی در پی را دشمن دانست، گفت: عدهای از بالا بردن قیمت خودرو و اجناس سود میبرند و به سود کم نیز قانع نیستند که مجلس شورای اسلامی باید برخورد جدیتری با آنها داشته باشد.
وی اضافه کرد: زمانی که مبحث استیضاح وزیر صنایع مطرح شد وی سریع در راستای رفع مشکلات مطرح شده اقداماتی انجام داد، بر این اساس اقدامات مجلس میتواند در راستای رفع مشکلات بسیار موثر باشد.
در ارتباط با عملکرد مسئولان اتمام حجت کردهایم
آیتالله مهدوی تصریح کرد: ما با برخی از مسئولان استان اصفهان در ارتباط با عملکرد آنها اتمام حجت کردهایم و اگر به اشتباهات عملکردی خود ادامه دهند موضوع را از تریبون نماز جمعه به اطلاع مردم میرسانیم.
وی با بیان اینکه در نگاه کلان پیشرفتهای زیادی پس از پیروزی انقلاب اسلامی حاصل شده است، افزود: امروز مردم در فشار اقتصادی شدیدی قرار دارند اما مقصر تمام این مشکلات را نمیتوان عوامل خارجی و دشمنان دانست بلکه بخش زیادی از موضوع ناشی از سستی مسئولان در انجام وظایف است.
رئیسجمهور دعوت برای حضور در اجلاس خبرگان رهبری را اجابت نکرد
امام جمعه موقت اصفهان با بیان اینکه بیانیه اجلاس خبرگان رهبری به قطعنامه تبدیل شد، ابراز داشت: البته رئیسجمهور دعوت خبرگان را برای حضور در اجلاس خبرگان رهبری اجابت نکرد و در این مجلس حضور نداشت.
وی ابراز داشت: رهبر معظم انقلاب انتقاداتی به عملکرد قوه قضائیه داشتند مبنی بر اینکه با برخی مفاسد برخوردهای لازم انجام نشده است.
مهدوی با اشاره به فرمایش رهبر معظم انقلاب در ارتباط با انسجام و اتحاد میان مسئولان ابراز داشت: این دولت با رأی مردم بر سرکار آمده است و باید به وظایف خود عمل کرده و هرچه سریعتر برای مشکلات موجود چارهاندیشی کند.
نباید دولتی به موازات دولت تشکیل شود
وی افزود: رهبر معظم انقلاب در ارتباط با انسجام و اتحاد میان مسئولان تاکید فراوان داشتند و بر این اساس باید دقت کنیم که دولتی به موازات دولت تشکیل نشود.
عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه برخی افراد مسایل اختلافی را به ناکارآمد بودن نظام نسبت میدهند و در این میان برخی افراد نیز سکوت اختیار کردهاند، تاکید کرد: کار هر دو این اقشار اشتباه است، در عین دفاع از نظام اسلامی باید مشکلات و نقصانها نیز احصاء و بیان شود تا بتوانیم در راستای رفع آنها برنامهریزی کنیم.
ایام محرم تریبون خوبی برای فرهنگسازی در زمینههای خاص است
وی با اشاره به در پیش رو بودن ایام عزاداری اباعبدالله الحسین (ع) ابراز داشت: ایام محرم تریبون خوبی برای بیان مشکلات و فرهنگسازی در زمینههای خاص است، با توجه به آسیبهای فضای مجازی میتوانیم در ارتباط با مجالس امام حسین (ع) اطلاعرسانی کنیم تا به برکت ایام محرم و نام امام حسین (ع) شبهات ایجاد شده برای جوانان نیز جواب داده شود.
اسلام به آزادی فکری انسانها اهمیت میدهد
آیتالله مهدوی با بیان اینکه غربیها به ظاهر در ارتباط با آزادی داد سخن میدهند اما در واقع به این مفهوم بلند انسانی به ویژه در زمینه آزادی بیان عقیده ندارند، گفت: آنچه غربیها در این ارتباط طرح میکنند آزادی جسمی است اما اسلام به آزادی فکری افراد اهمیت میدهد که بسیار بالاتر از آزادیهای دیگر است.
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