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۱۸ شهریور ۱۳۹۷، ۱۷:۲۱

هشدار سفارت آمریکا در بغداد به دیپلماتهای خود در عراق

هشدار سفارت آمریکا در بغداد به دیپلماتهای خود در عراق

سفارت آمریکا در عراق به هیأت‌نمایندگی خود هشدار داد تا به ویژه در مراسم روز عاشورا رفت و آمد خود را محدود کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سفارت آمریکا در عراق امروز یکشنبه با صدور بیانیه ای در وبگاه خود خواستار اعمال محدودیت در رفت و آمد کارکنان خود در مراسم روز عاشورا در عراق شد.

در بیانیه سفارت آمریکا در عراق در این خصوص آمده است: هیأت نمایندگی آمریکا در عراق در طول ماه محرم به ویژه در مراسم عاشورا رفت و آمد خود را محدود می کنند.

بیانیه مذکور در ادامه می افزاید: با توجه به رویدادهای خشونت بار در بصره، کارکنان کنسولگری آمریکا در این شهر هم از رفت و آمدها در تظاهرات ها بپرهیزند.

این در حالیست که «ابومهدی المهندس» نائب رئیس سازمان حشد شعبی عراق بامداد امروز در یک نشست خبری اعلام کرد که اطلاعات، تصاویر و مدارک کافی در دست داریم که چه کسانی اقدام به تخریب و آتش زدن اماکن و مقرهای حشد شعبی و سایر مراکز دولتی و از جمله کنسولگری ایران، تنها کشوری که در نبرد با داعش به یاری ما شتافت، کردند.

وی گفت: کنسولگری آمریکا از طریق آشوب های اخیر دنبال ایجاد جنگ میان احزاب شیعی است اما من تاکید می کنم که هیچ جنگ و درگیری میان احزاب شیعه و یا سایر فرقه های عراق نخواهد بود و این هدف آمریکا تحقق نخواهد یافت. رویدادهای بصره ریشه در مسائل سیاسی و به ویژه تغییر دولت و تشکیل دولت جدید دارد و با این کار می خواستند مردم را بترسانند و میان احزاب جنگ به پا کنند اما من به آمریکا تاکید می کنم که ما هرگز وارد جنگ داخلی نخواهیم شد اما طرف مقصر باید پاسخگو باشد و ما کنسولگری آمریکا را مسئول این رویدادها می دانیم. آمریکا در این امر سابقه دارد و حوادث سالهای اخیر مصر شاهد دیگری بر ماموریت هایی است که سفارتخانه ها و کنسولگری های آمریکا انجام می دهند.

کد مطلب 4398560

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