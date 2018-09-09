به گزارش خبرنگار مهر، غزال شرف پور بعدازظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران ورزشی استان گلستان، اظهار کرد: برای حضور تیم ملی اسکواش زنان ایران در بازی‌های آسیایی جاکارتا، اردوی سه ماهه‌ای در تهران داشتیم و سپس راهی جاکارتا شدیم.

وی افزود: قرعه سختی در بازی‌های آسیایی داشتیم و با کسب یک برد و چهار باخت به کار خود پایان دادیم، البته هند و هنگ کنگ در گروه ما قرار داشتند که به فینال رسیدند.

شرف پور تصریح کرد: اسکواش زنان ایران مسیر تازه‌ای را در پیش گرفته و ابتدای امسال در مسابقات قهرمانی آسیا مقام ششم را کسب کردیم که افتخار بزرگی بود.

وی ادامه داد: بازی‌های آسیایی میدان بزرگی بود و ما مقابل تایلند پیروز شدیم و به اندونزی و چین دو بر یک باختیم، اما مطمئن هستم اسکواش زنان ایران در مسیر پیشرفت قرار دارد و در آینده حرف‌های زیادی برای گفتن خواهد داشت.

رئیس هیئت اسکواش گلستان قول داده مشکل مربی را حل کند

بازیکن گلستانی تیم ملی اسکواش زنان ایران در خصوص مشکلاتش در این رشته گفت: مدت‌هاست بدون مربی در گرگان تمرین می‌کنم و رئیس هیئت اسکواش گلستان قول داده تا اول مهرماه این مشکل را حل کنند.

شرف پور افزود: مربیان استان گلستان باید پیشرفت کنند و سطح خود را بالا ببرند زیرا پیشرفت فقط مختص به ورزشکاران نیست.

وی تصریح کرد: من برای چهار سال پیش رو هدف ترسیم کرده‌ام و امیدوارم هیئت اسکواش و اداره کل ورزش و جوانان استان از من حمایت کنند.

شرف پور ادامه داد: من در حال حاضر عضوPSA نیستم و عضویت در آن سالیانه ۳۰۰ پوند هزینه دارد و امیدوارم از من برای عضویت در PSA و شرکت در مسابقات حمایت شود.

وی در خصوص درآمدزایی در اسکواش یادآور شد: در ایران فقط مربیان اسکواش درآمد دارند که اگر ما بخواهیم مربیگری کنیم باید بازی کردن را کنار بگذاریم.