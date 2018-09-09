ایجاد اشتغال زایی از طریق سرمایه گذاری با کمک موقوفات در خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مرتضی خاکباز ظهر امروز در نشست خبری خود اظهار کرد: به دنبال آن هستیم که در بخش موقوفات هزینه‌ها را بر اساس نیت واقفان توزیع کنیم و هیچ کس از شرع و قانون‌گذار اجازه نمی ‌دهد که این درآمدها در جایی غیر از نیت واقف هزینه شود.

خاکباز، احیا، درآمدزایی و بهره‌وری از موقوفات را از وظایف این اداره کل برشمرد و گفت: وقف موضوعی مردمی است و دولت سهمی در موقوفات ندارد و بر این اساس باید همه منافعی که از نذورات مردم در امامزادگان و موقوفات گردآوری می‌ کنیم در مسیر مردم هزینه شود. عمده کار ما بر محورهای مدیریت بقاع و موقوفات و عمران بقاع و موقوفات است.

خاکباز با اشاره به عدم وجود موقوفه قرآنی در استان خوزستان، اظهار کرد: اداره قرآنی اوقاف حق برداشت پول از بقاع و موقوفات در خصوص مباحث قرآنی را ندارد و این در حالی است که هیچ اعتباری به این حوزه اختصاص داده نمی‌شود.

وی با بیان اینکه از ظرفیت دستگاه‌ های دیگر و از محل مدیریت اوقاف اعتباراتی به این حوزه اختصاص داده می‌شود افزود: به دنبال وقف جدید قرآنی در استان هستیم و آنچه که می‌تواند ما را از این معضل و کمبود اعتبار در عرصه قرآنی نجات دهد، ایجاد وقف جدید است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خوزستان با اشاره به رایزنی های صورت گرفته با حوزه‌های علمیه در خصوص وقف قرآنی، افزود: اگر وقف قرآنی هم ایجاد نشد، در سال‌های آینده قطعا از ظرفیت سرمایه‌گذاری ‌ها در این حوزه کمک خواهیم گرفت و منتظر نخواهیم ماند وقف قرآنی ایجاد شود و یا دولت کمک کند.

ایجاد اشتغال با استفاده از ظرفیت موقوفه ها

خاکبار اظهار کرد: جای تأسف دارد در استان خوزستان به دلیل بعضی از بدسلیقگی‌ها در برخی از نقاط شاهد عقب‌ماندگی چشم‌ گیر هستیم. با توجه به ظرفیت وقف در استان خوزستان، می توان عملکرد بهتری داشت و هدف ما بر این است که رتبه خوبی برای این استان ایجاد کرده و به کمک موقوفات بتوانیم در راستای سرمایه‌گذاری به سمت اشتغال زایی حرکت کنیم.

وی با تأکید بر سخن مقام معظم رهبری مبنی بر تبدیل بقاع به قطب فرهنگی گفت: معنای این حرف این است که باید محوریت همه کارهای فرهنگی با سرمنشأ بقاع باشد. دستگاه ‌های فرهنگی بسیاری همچون آموزش و پرورش، سازمان تبلیغات اسلامی، اداره کل ارشاد و فرهنگ اسلامی و و اوقاف می توانند در این راستا عمل می ‌کنند.

خاکباز با بیان اینکه فقر فرهنگی به دلیل عدم انتخاب مسیر درست است، تأکید کرد: باید مسیر کار فرهنگی مشخص باشد.

وی ادامه داد: سازمان اوقاف و امور خیریه از سال ۸۸ به دنبال سرمایه‌گذاری در عرصه‌های وقفی بوده که این امر را با ظرفیت کمک گرفتن از انسان‌هایی که تمکن مالی دارند،‌ به انجام رساند. سیاست سازمان بر این بود که موقوفه ‌هایی که متروکه شدند آباد شوند و هزینه‌های خود را دربیاورند و بعد از آن بتوانند به قشر کم بضاعت جامعه کمک کنند. در راستای احیای موقوفات چند پروژه برای استان خوزستان تعریف شده که حداقل دو پروژه و حداکثر ۶ پروژه در هر شهر تعریف کردیم که بعد از محرم کلنگ آنها به زمین زده خواهد شد و این اطمینان را داریم که در بقاع و موقوفات از نظر اعتبار با مشکل مواجه نمی‌شویم.

خاکباز با اشاره به اینکه نزدیک به ۳۵ بقعه شاخص در استان خوزستان وجود دارد، گفت: مدار کار ما بر عمران و آبادانی امامزادگان است و درآمد امامزادگان در حوزه عمرانی، فرهنگی و مدیریت هزینه می‌ شود.

برنامه های اوقاف در ایام محرم

مدیرکل اوقاف و امور خیریه به بیان برنامه‌های این اداره‌کل برای ماه محرم پرداخت و گفت: برگزاری مراسم «احلی من العسل»، مراسم «بیرق ‌زنان» در امامزاده عبدالله شوشتر، مراسم «شیرخوارگان حسینی»، اعزام یک صد مبلغ بومی و غیربومی، برگزاری همایش «رهروان حضرت زینب(س)» در ۱۲ محرم از جمله این برنامه‌ها است.

وی افزود: همچنین با توجه به ظرفیت استان خوزستان در میزبانی از زائرین امام حسین(ع) برای سفر به کربلا در ایام اربعین حسینی بر آن هستیم که خدمات خوبی به زائران از ابتدای مرز تا خروجی خوزستان ارائه شود. موکب ما در مرز چذابه با محوریت استان خوزستان و همکاری دو استان معین اصفهان و یزد برپا خواهد شد.

وی با تأکید بر اهمیت وقف گفت: امتیاز وقف آن است که نمی‌توان قدرت آن را تغییر داد. این قول را می‌دهم که بحث اقتصادی موقوفات خوزستان در آینده روشن خواهد بود. ما به هیچ موقوفه‌خواری در هر مقام و منصبی که می‌خواهد باشد اجازه فعالیت نمی‌دهیم و به دنبال ایجاد موقوفه انتفاعی و منفعتی در استان هستیم.

خاکباز، تعداد موقوفه های در اختیار نهادهای دولتی از جمله آموزش و پرورش را ۳۲ درصد اعلام کرد و گفت: تفاهم ‌نامه‌ای با میراث فرهنگی بسته شده که با توجه به اینکه برخی از بقاع ابنیه تاریخی هستند، باید هم اوقاف و هم میراث اعتبار گذاشته و این بناها را حفظ کنند اما تا به حال فقط ما اعتبار گذاشته‌ایم و در برخی مواقع هم جلوی کار ما گرفته شده است. اگر میراث فرهنگی اجازه دهد ما خودمان به مرمت بقاع با بناهای تاریخی می‌پردازیم.

درمان، علم‌آموزی و ترویج قرآنی

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خوزستان عنوان کرد: اولویت ما در ایجاد وقف‌های جدید، درمان، علم‌آموزی و ترویج قرآنی است. در این راستا وقف‌نامه‌های جدید و سرمایه‌گذاری در موقوفات را توسعه خواهیم داد.

وی درباره موقوفه نظام‌السلطنه رامشیر توضیح داد: در سال های گذشته با توجه به وضعیت خاص این منطقه بالای ۵۰۰ رقبه شکل گرفته و کندی کار از طرف مردم است چرا که باید بیایند و رقبی که برای آنها تعریف شده، تحویل بگیرند. شهرستان رامشیر دارای دو هزار و ۳۰۰ رقبه است و عمده مشکلات ما در قسمت‌هایی که مردم اعیان ایجاد کرده‌اند.

خاکباز در پاسخ به این سئوال که آیا تمامی امام زادگان دارای شجره نامه هستند، گفت: همه امامزادگان دارای شجره نامه نیستند اما این بدان معنی نیست که اگر امام زاده‌ای شجره نامه ندارد نمی‌توانبه صورت قاطع عنوان کرد امامزاده نیست. بنابر استفتا از مراجع، امامزادگانی که شجره نامه ندارند به عنوان یک مکان مقدس شایستگی بازسازی را دارند.