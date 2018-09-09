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۱۸ شهریور ۱۳۹۷، ۱۸:۵۸

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:

کارت هوشمند تأمین کالا با هدف کاهش حجم نقدینگی توزیع می‌شود

کارت هوشمند تأمین کالا با هدف کاهش حجم نقدینگی توزیع می‌شود

تبریز- نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: جنگ اقتصادی تعارف بردار نیست و اعطای کارت هوشمند تأمین کالا برای کاهش حجم نقدینگی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، به‌ نقل از دفتر ارتباطات مردمی نماینده مردم شبستر در مجلس، معصومه آقاپورعلیشاهی، در واکنش به صحبت‌های سرپرست وزارت کار در زمینه احتمال اعطای کوپن   اظهار داشت: باید بجای کوپن  کارت‌های الکترونیکی جایگزین شود که به افراد این امکان را می‌دهد با مراجعه به فروشگاه‌های مرجع کالاهای اساسی را خریداری کنند.

عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه با ایده کارت هوشمند موافق است توضیح داد: با اعطای چنین کارت‌هایی حجم نقدینگی در کشور مدیریت می‌شود همچنین نگرانی برای تهیه کالای اساسی در جامعه  از بین می‌رود.

نماینده مردم شبستر در مجلس دهم شورای اسلامی در این باره که آیا باید اقتصاد کشور را به روش جنگ تحمیلی مدیریت کرد، گفت: در زمان جنگ کوپن می‌دادند در حال حاضر به دنبال اعطای کارت‌های هوشمند برای تأمین کالاهای اساسی هستند.

وی تاکیدکرد: جنگ اقتصادی تعارف بردار نیست به همین دلیل باید برای تأمین کالاهای اساسی به مردم کارت‌های الکترونیکی داده شود تا در زمینه تأمین نیازهای اولیه مشکل و نگرانی نداشته باشند.

کد مطلب 4398580

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