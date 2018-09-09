پیش بینی افزایش نسبی دما در خوزستان

محمد سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تا اواسط هفته جو پایدار و روند نسبی افزایش دما به میزان یک تا دو درجه سانتیگراد پیش بینی می شود.

وی با اشاره به اینکه از روز سه شنبه به تدریج جنوبی شدن جریانات جوی پیش بینی می شود، ادامه داد: افزایش رطوبت طی امروز در نیمه جنوبی و جنوب شرقی طی ساعاتی وزش باد قابل ملاحظه و گرد و غبار پیش بینی می شود.

مدیرکل هواشناسی خوزستان تصریح کرد: طی شبانه روز گذشته حداکثر دمای استان در شهرهای آبادان و ماهشهر و همچنین رادار استان با دمای هوای ۴۶ درجه سانتیگراد و حداقل دمای استان را شهر ایذه با دمای هوای ۱۹.۴ داشت.

سبزه زاری افزود: طی همین مدت حداقل دمای شهر اهواز ۲۷ درجه سانتیگراد و حداکثر تا ۴۵ درجه می رسد.

وی در پایان در خصوص میزان رطوبت شهرهای مختلف استان گفت: حداکثر رطوبت خوزستان را شهر گتوند با ۵۴ درصد و ایستگاه رادار و شهر آبادان نیز با ۵۰ درصد شرجی داشتند.