فضای مجازی آثار آسیب های اجتماعی را تشدید کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی خدادادی ظهر امروز در نشست هماهنگی شورای فرهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر استان به میزبانی جمعیت هلال احمر خوزستان با اشاره به ضرورت وجود برنامه و نقشه راه دقیق و علمی و کارشناسی برای مقابله با َآسیب های اجتماعی اظهار کرد: باید برنامه مدون و مشخصی برای مقابله با آسیب های اجتماعی داشته باشیم که مهم ترین آن پیشگیری است.

وی افزود: به دلیل نداشتن برنامه مشخصی برای شناسایی و پایش تهدیدها و فرصت های فضای مجازی این فضا آثار آسیب های اجتماعی را تشدید کرده است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمرخوزستان تصریح کرد: در برنامه های سازمان بهداشت جهانی و صلیب سرخ جهانی پیش بینی شده که هم در عرصه های مدیریتی و هم پیشگیری، نوع پیشگیری اجتماع محور باشد.

خدادادی عنوان کرد: باید با استفاده از توان مجموعه های مختلف زمینه مقابله با آسیب های اجتماعی و مصونیت زایی در برابر آنها را فراهم کرد.

وی اضافه کرد: در بحث درمان اعتیاد باید برنامه های مشخص برای درمان معتادان به صورت پایدار داشت و درمان اعتیاد و مقابله با آسیب های اجتماعی نیازمند نگاه علمی و آکادمیک است.

به گفته مدیرعامل جمعیت هلال احمر خوزستان این نهاد نقش موثری را به عنوان یک مجموعه مردم نهاد در مقابله با آسیب های اجتماعی دارد.

خدادادی ادامه داد: باید از افراد صاحب نظر و متخصص در مقابله با آسیب های اجتماعی استفاده کرد و مقابله با اعتیاد و آسیب های اجتماعی باید از دوران کودکی و مهدکودک شروع شود.

وی با اعلام آمادگی هلال احمر خوزستان برای همکاری با سازمان های دولتی و سمن ها برای مقابله با آسیب های اجتماعی و اعتیاد یادآور شد: نگاه ویژه ای که جمعیت هلال احمر و نهادهای مرتبط با امور جوانان به به قشر دارند و تأکیدی که خودم همیشه دارم این است که نگاهی سرمایه ای و وظیفه ما حفظ و صیانت از آن است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خوزستان افزود: سرمایه ما نفت و گاز و منابع مالی نیستند بلکه جوانان و نیروی انسانی سالم سرمایه اصلی ما هستند که باید نگاه سرمایه ای به آنها داشته باشیم و از آن صیانت کنیم.

خدادادی در پایان بیان کرد: برای صیانت از این سرمایه دو عامل توانمندسازی از طریق آموزش و کسب مهارت های لازم برای حضور موثر در آینده جامعه و مصون سازی مورد نیاز هستند.