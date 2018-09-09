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۱۸ شهریور ۱۳۹۷، ۱۸:۱۵

فرمانده انتظامی سیاهکل خبرداد:

رفع تصرف ۴۵ هزار متر از اراضی ملی در شهرستان سیاهکل

رفع تصرف ۴۵ هزار متر از اراضی ملی در شهرستان سیاهکل

سیاهکل- فرمانده انتظامی سیاهکل از رفع تصرف ۴۵ هزار متر از اراضی ملی در این شهرستان خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حمید محمدی نسب با اعلام این خبر گفت: در پی دریافت گزارش مردمی مبنی بر تصرف اراضی ملی و طبیعی توسط فردی در یکی از روستاهای شهرستان سیاهکل بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی ادامه داد: در بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد فردی ۳۹ ساله اقدام به تصرف اراضی ملی و طبیعی کرده است بنابراین با هماهنگی مقام قضایی ماموران به محل مورد نظر اعزام شدند.

فرمانده انتظامی سیاهکل با بیان اینکه با حضور ماموران در منطقه ۴۵ هزار متر مربع اراضی ملی از این فرد رفع تصرف شد، تصریح کرد: کارشناسان ارزش زمین‌های تصرف شده را ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال اعلام کردند.

وی ادامه داد: فرد متخلف برای سیر مراحل قانونی به مقام قضایی معرفی شد.

کد مطلب 4398602

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