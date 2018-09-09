روابط مسکو و پیونگ یانگ عاملی مهم برای ثبات در شبه جزیره کره

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «کنستانتین کوساچف» رئیس کمیته بین الملل شورای روسیه اظهار داشت که وضعیت در شبه جزیره کره یکی از مسائل مهم در دستور کار بین المللی است، و روابط بین مسکو و پیونگ یانگ عامل مهمی برای ثبات در این منطقه است.

کوساچف که در هیئت دیپلماتیک بازدید از کره شمالی بوده است، گفت: اوضاع در شبه جزیره کره یکی از موضوعات فوری در دستور کار بین المللی است. چند ماه پیش به نظر می رسید که این وضعیت می تواند منجر به یک بحران بزرگ شود. از این رو، روابط بین روسیه و کره شمالی مهمترین عامل در تثبیت اوضاع و حرکت به جلو در این توافق سیاسی است.

وی افزود: آنچه در شبه جزیره کره اتفاق می افتد عمدتا توسط سیاست های تهاجمی غرب، آمریکا و متحدان آن به منظور تلاش برای تغییر وضعیت در داخل کره شمالی از طریق دخالت خارجی است.