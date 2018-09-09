۱۱۲۰مرکز درمانی تحت پوشش طرح بی خطرسازی پسماند پزشکی هستند

به گزارش خبرنگارمهر، محمد مقدوری ظهر یکشنبه در جلسه کارگروه مدیریت پسماند خراسان رضوی اظهارکرد: بخشی از سایت های دفن زباله باید مختص پسماندهای پزشکی باشد که خود می تواند شرایط بهتری دفن و پوشش این زباله ها فراهم کند.

وی افزود: طبق مار موجود از خرداد ماه تا کنون یک هزار و ۱۲۰ مرکز پزشکی، درمانی تحت پوشش طرح بی خطرسازی پسماندهای پزشکی قرار گرفته اند که از این تعداد ۹۰۰ مورد مطب، ۸۰ آزمایشگاه و ۱۴۰ درمانگاه و کلینیک پزشکی تحت پوشش این طرح هستند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی گفت: با این احتساب تاکنون ۹۰ درصد از مراکز درمانی در مشهد تحت پوشش طرح بی خطرسازی زباله های پزشکی قرار گرفته اند.

مقدوری گفت: طبق مصوبه کارگروه مدیریت پسماند خراسان رضوی تمامی مراکز درمانی و مطب ها در مشهد دوماه و در سایرشهرهای استان سه ماه آینده مهلت دارند با شرکت های مجری بی خطرسازی پسماندهای پزشکی قرارداد ببندند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان نیز در این جلسه گفت: سازمان حفاظت محیط زیست کشور طرح بی خطر سازی زباله های پزشکی خراسان رضوی را در قالب الگو به دیگر استان های کشور ارائه کرد.

تورج همتی افزود: در حال حاضر دو سوم پسماندهای شهری دفن می شوند ولی باید به دنبال بازیافت آن باشیم.اید پیگیری شود با استفاده از فناوری های نوین ، زباله به انرژی تبدیل شود.