بهره برداری از ۱۰ طرح بزرگ عمرانی تفریحی و فرهنگی در صالحیه

علیرضا قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه طی ۵ سال اخیر صالحیه شاهد بیش از ۹۰ پروژه اساسی و تحول آفرین در ابعاد گوناگون بوده است اظهار داشت: پس از هفته دولت، برای بهره برداری از ۱۰ طرح اساسی و متنوع در زمینه های مواصلاتی،تفریحی و فرهنگی برنامه ریزی کرده ایم.

قربانی در ادامه خروج اساسی شهر صالحیه از بن بست را بواسطه اتصال صالحیه - واوان بطول ۱ کیلومتر با احداث پل وحدت بر روی رودخانه سالور و ساخت کمربندی ایت الله هاشمی رفسنجانی به منظور تکمیل رینگ دور شهر بطول ۲۵۰۰ متر در حدفاصل میدان بهشتی در انتهای سی متری ولیعصر (عج) تا میدان شهید رجایی واقع در جاده امامزاده باقر (ع) را از برنامه های مهم مواصلاتی مدیریت شهری در سال ۹۷ دانست.

شهردار صالحیه بهره برداری از بوستان ۳ هکتاری ولایت با جانمایی بزرگترین آبنمای شهرستان را از طرح های مهم تفریحی صالحیه معرفی کرد و افزود :بی تردید با افتتاح شهربازی عظیم و مدرن طی ۸۰۰۰ متر مربع در مجاورت بوستان ولایت،خواهیم توانست جاده امامزاده باقر (ع) را به محدوده ای خدماتی و حوزه نفوذی برای شهر به شمار بیاوریم.

وی از پیشرفت ۳۰ درصدی احداث گلخانه در ۴۰۰۰ مترمربع و بهره برداری بهنگام آن را نوید استقلال مدیریت شهری در حوزه فضای سبز و تنزیل هزینه های ساخت و نگهداری فضاهای تفریحی شهر خواند و گفت: این مجموعه با سه سالن مجهز اقدام به پرورش گل و گیاه خواهد کرد که دست آخر به تولید درامد پایدار و اشتغال زائی منتج می شود.

قربانی در ادامه احداث خانه کتاب شهر را از اتفافات خوب فرهنگی صالحیه خواند و بیان داشت: با کمک بخش خصوصی خانه کتاب شهر به مساحت ۱۲۰۰ متر احداث می شود تا حجم ایجاد فضاهای فرهنگی شهر را با رشد ۳ برابری در ۵ سال اخیر مواجه باشد.

شهردار صالحیه در پایان اظهار امیدواری کرد که با احداث یک مجموعه تفریحی و فرهنگی شامل سینما و استخر بتوانیم به کمبودهای شهر پایان دهیم .