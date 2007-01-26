رشد 2 رقمی اقتصاد چین برای چهارمین سال متوالی

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، مرکز آمار چین اعلام کرد: ادامه رشد سرمایه‌گذاری و صادرات موجب شد رشد تولید ناخالص داخلی چهارمین اقتصاد جهان با وجود اقداماتی که دولت این کشور برای جلوگیری از رشد صادرات انجام داده، همچنان در سطح بسیار بالایی ادامه یابد.

با ادامه رشد سریع‌السیر اقتصادی فعلی چین، این کشور تا سال 2008 آلمان را کنار خواهد زد و به جایگاه سومین اقتصاد بزرگ جهان دست خواهد یافت. چین در سال 2005 نیز انگلستان را از رتبه چهارم جهان کنار زده بود.

تولید ناخالص ملی چین در سایه رشد شدید صنعتی‌سازی، شهرنشینی، جذب سرمایه‌گذاری، و عضویت در سازمان جهانی تجارت در پنج سال اخیر و از سال 2001 تاکنون تقریبا دو برابر شده است.

تولید ناخالص داخلی چین هم‌اکنون حدود 2.7 تریلیون دلار است که درآمد سرانه 1.3 میلیارد چینی را به 2 هزار دلار می‌رساند، حال آنکه درآمد سرانه مردم آمریکا 42 هزار دلار است.