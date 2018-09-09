  1. استانها
  2. تهران
۱۸ شهریور ۱۳۹۷، ۱۸:۵۳

شهردار قدس:

میزان فضای سبز شهر قدس با جمعیت موجود شهر مطابقت ندارد

میزان فضای سبز شهر قدس با جمعیت موجود شهر مطابقت ندارد

قدس- شهردار قدس گفت: میزان فضای سبز شهر قدس با جمعیت موجود شهر مطابقت ندارد.

مسعود مختاری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص حقوق شهروندی در حوزه مدیریت شهری در شهرستان قدس اظهار داشت: حقوق شهروندی در حوزه مدیریت شهری به ۲ بخش تقسیم می‌شود که بخش اول بر عهده شهرداری است که موظف به ارائه خدمات است و بخش دوم، وظایفی است که شهروندان نسبت به شهر خود و مدیریت شهری دارند.

مختاری در ادامه افزود: شهرداری موظف است زباله‌های شهر را جمع‌آوری کند، اما وظیفه شهروندان در این مقوله نیز مهم است، وظیفه شهروندان این است که زباله‌های خود را به صورت بسته‌بندی و تفکیک شده، با رعایت اصول بهداشتی، یک بار در روز و در یک ساعت مشخص در بیرون از منزل قرار دهند تا شهرداری اقدام به جمع‌آوری آن کند.

وی در خصوص بحث ساخت‌وساز نیز گفت: در ساخت و ساز وظیفه شهرداری صدور پروانه با رعایت آیین‌نامه‌های ایمنی و مقررات شهرسازی است و در مقابل نیز شهروندان موظف به رعایت همین ضوابط هستند که اگر شهرداری از این ضوابط کوتاه بیاید، در واقع حقوق شهروندی را رعایت نکرده است و چنانچه شهروندان برخلاف پروانه صادر شده اقدام به احداث بنا کنند، حقوق شهروندی را نقض کرده‌اند.

شهردار قدس در ادامه با اشاره به اینکه سرانه فضای سبز و وضعیت مراکز تفریحی شهر بر اساس استانداردهای شهرسازی، حداقل سرانه فضای سبزی که برای هر شهروند در نظر می‌گیرند حدود ۱۵ مترمربع است، اما این سرانه در شهرقدس حدود ۸ مترمربع است بیان داشت: میزان فضای سبز شهر ما با جمعیت موجود همخوانی ندارد و در این مبحث هم در برنامه ‌پنجساله شهرداری پیش‌بینی شده است که سرانه فضای سبز شهرقدس به ۱۵ مترمربع برسد که این ۱۵ مترمربع فضای سبز تجهیز شده شامل امکانات ورزشی و تفریحی، فضای بازی کودکان، سرویس بهداشتی و... خواهد بود و در این صورت دیگر نیاز نخواهد بود شهروندان به مراکز تفریحی خارج از شهر مراجعه کنند.

کد مطلب 4398638

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها