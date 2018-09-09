به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه پلیس، بهزاد فکوری اظهار داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت قطعات خودرو در شهرستان کمیجان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی این شهرستان قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان کمیجان افزود: در تحقیقات اولیه مشخص شد، سارق در مکان‌های خلوت،خودروهای فاقد ایمنی لازم را شناسایی و اقدام به باز کردن قطعات و محتویات داخل خودروها می‌ کند.

فکوری با اشاره به شناسایی و دستگیری سارق در ادامه تحقیقات پلیس خاطر نشان کرد: متهم در بازجویی‌های پلیس به هشت فقره سرقت قطعات خودرو دراین شهرستان اعتراف کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان کمیجان از شهروندان خواست، با مجهز کردن خودروی خود به تجهیزات ایمنی از وقوع این گونه سرقت‌ها پیشگیری کنند و همچنین در صورت مشاهده هر گونه موارد مشکوک با پلیس ۱۱۰ تماس بگیرند و پیشنهادات و انتقادات خود را در خصوص عملکرد پلیس از طریق سامانه ۱۹۷ در میان بگذارند.