به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید محمد شاهچراغی عصر یکشنبه در دیدار با مسئولان پلیس راهور استان سمنان به میزبانی دفتر خود بابیان اینکه نظم و انسجامبخشی پلیس راهور به حرکت دستههای عزاداری به برگزاری هر چهبهتر مراسم کمک میکند، ابراز داشت: انتظار میرود مسئولان پلیس راهور در شهرهای استان همانند سالهای گذشته بر حرکت دستههای سوگواری نظارت تام داشته باشند.
وی بابیان اینکه پلیس راهور باید طی این ایام مراعات عزاداران حسینی را داشته باشد و به حفظ نظم و امنیت در این ماه تلاش بیشتر کند، افزود: برپایی عزاداری سالار شهیدان نباید موجبات آزار مردم را فراهم کند لذا انتظار میرود مردم نیز همگام با پلیس به اجرای باشکوه مراسمهای این دهه کمک کنند.
نماینده ولیفقیه در استان سمنان بابیان اینکه در ایامی نظیر ماه مبارک رمضان و ماه محرم و صفر آمار وقوع جرائم کاهش پیدا میکند، ابراز داشت: آمار کاهش وقوع جرائم بهدرستی نشان میدهد که خود مردم نیز در این ماهها میکوشند تا حرمت عزاداریها حفظ شود.
آیتالله شاهچراغی در ادامه تصریح کرد: برخورد قاطع با مخلان امنیت جامعه میتواند افزایش اعتماد مردم را به پلیس افزون کند لذا امیدواریم پلیس در این ایام این موارد را نیز بهدقت و هوشیاری مدنظر قرار دهد.
وی افزود: از هیئتامنای دستههای عزاداری نیز میخواهیم در برگزاری مراسم سوگواری با پلیس راهور همکاری لازم را داشته باشند و از مسیرهای تعیینشده برای حرکت و تردد استفاده کنند تا بتوانیم امسال نیز شاهد برگزاری هرچه باشکوهتر عزاداری سالار شهیدان باشیم.
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