به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه پلیس، ایرج کهریزی با اشاره به جزئیات این سانحه اظهار داشت: این حادثه رانندگی صبح امروز(یکشنبه) در اتوبان ساوه - تهران بر اثر برخورد یک دستگاه سواری پراید با یک پ‍‍ژوی آر-دی رخ داد.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مرکزی افزود: بر اثر این تصادف متاسفانه سرنشین خودروی پراید به علت شدت جراحات وارده در دم جان خود را از دست داد.

کهریزی بیان کرد: علت این حادثه از سوی کارشناسان تصادفات پلیس راه استان، عدم رعایت حق تقدم از سوی راننده سواری پراید اعلام شده است.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مرکزی خاطرنشان ساخت: رانندگان بایستی در محورهای مواصلاتی رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را سرلوحه کار خود قرار داده و از عجله و شتاب در هنگام رانندگی که حوادث جبران ناپذیری را برای آنان و دیگران در پی دارد، پرهیز کنند.