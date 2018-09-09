گیلان میزبان چهارمین دوره مسابقات بین المللی شوتوکان بانوان است

به گزارش خبرنگار مهر، استان گیلان و شهرستان انزلی میزبان چهارمین دوره مسابقات کاراته بین المللی سبک شوتوکان ski بانوان به مدت دو روز است.

این مسابقات در سالن ربیعی شهرستان انزلی به مدت دو روز در حال برگزاری است.

در این دوره از مسابقات استان های گیلان، مازندران، گلستان، قزوین، تهران، یزد، کرمان، کرمانشاه، کردستان، قم، اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان، البرز، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، خوزستان از ایران و تیمی از کشور عراق حضور دارند.

همچنین لازم به ذکر است ۵۰ داور ممتاز و بین المللی نیز برای قضاوت در این دوره از مسابقات حضور دارند.