کاراکاس توطئه آمریکا علیه «مادورو» را تایید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، «خورخه آرآسا» ( Jorge Arreaza) وزیر خارجه ونزوئلا در پیامی توئیتری خبر روزنامه نیویورک تایمز مبنی بر توطئه آمریکا برای براندازی رئیس جمهوری این کشور را مورد تایید قرار داد.
وزیر خارجه ونزوئلا در این خصوص نوشت: ما خود توطئه آمریکا برای کودتا در این کشور و دخالت در امور داخلی مان را پیش روی جهانیان فاش کردیم.
«خورخه آرآسا» در ادامه تأکید کرد: افشاگری رسانه آمریکائی در این خصوص نیز برگ دیگری از دسیسه های آمریکا علیه کاراکاس به شمار می رود.
این درحالیست که روزنامه نیویورک تایمز دیروز شنبه در گزارشی به دیدار مقامات آمریکائی با برخی از نظامیان ارشد ونزوئلا برای بررسی طرح کودتا علیه نیکلاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا خبر داد.
بر اساس ادعای این روزنامه، آمریکا پس از این دیدار تصمیم گرفت به مقامات ونزوئلا کمکی نکند!
این درحالیست که مقامات کاخ سفید با خودداری از توضیح درباره مذاکرات مذکور، سیاست سکوت در این باره را در پیش گرفته اند.
نظر شما