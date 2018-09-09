«ایوب علایی» رئیس شورای شهر اسلامشهر شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر یکشنبه در جلسه رسمی هیئت رئیسه شورای شهر اسلامشهر، با اکثریت آرا به عنوان رئیس شورای شهر این شهرستان برای مدت یک سال انتخاب شد.

در ادامه جلسه براساس رای اکثریت اعضا شورا، استاد سالاریان به سمت نایب رییس و حسن علی به عنوان منشی اول انتخاب شدند.

«ایوب علایی» در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امیدوارم با همدلی و همکاری بیشتر مدیران شهری و همچنین با همکاری مجموعه مدیران و پرسنل خدوم شهرداری در یک سال باقی مانده از عمر شوراها منشاء خدمات گسترده ای در سطح شهر باشیم.

گفتنی است که در این جلسه بهمن جلیلیان، معاون سیاسی فرمانداری اسلامشهر و عباسی معاون عمران فرماندار به عنوان نمایندگان فرماندار حضور داشتند.