انتقال آزمایشی آب غدیر به روستاهای آبادان آغاز شد

سید زین العابدین موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با اتمام کامل عملیات اجرایی شبکه ٦ کیلومتری، استارت آزمایشی آب غدیر به روستاهای آبادان با نام یا امام حسین (ع) و یاران شهیدش در محل تصفیه خانه ثامن الائمه زده شد.

وی اظهار کرد: با توجه به حجم زیاد آب معمولی موجود در شبکه روستایی و لزوم خروج آن از لوله های مشترکان روستایی، پیش بینی می شود دو تا سه روز دیگر کیفیت آب جدید به طور کامل بالا نباشد اما به تدریج و پس از خروج آب قبلی و شستشوی مسیر ، آب با کیفیت در دسترس روستائیان فهیم قرار گیرد.

سرپرست فرمانداری آبادان تصریح کرد: این شبکه که با تلاش تمامی دست اندر کاران و پیگیری جدی و مستمر استاندار خوزستان، نمایندگان مجلس، شورای تامین، امام جمعه و سایر مقامات محلی و توسط دولت ایجاد شده، یکی از پروژه های مهم و حساس پس از انقلاب اسلامی در منطقه است که به اجرا در آمده است.

موسوی با قدردانی از روستائیان بابت صبر و شکیبائی شان گفت: انتظار می رود تا روستائیان آبادان تا رسیدن آب به شرایط مطلوب و کیفیت مناسب که به تدریج و پس از خروج بقایای آب قدیم حاصل می شود، شکیبایی کنند.