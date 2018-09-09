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۱۸ شهریور ۱۳۹۷، ۲۰:۲۷

انتقال آزمایشی آب غدیر به روستاهای آبادان آغاز شد

انتقال آزمایشی آب غدیر به روستاهای آبادان آغاز شد

آبادان - سرپرست فرمانداری آبادان گفت: ساعاتی پیش کار انتقال آزمایشی انتقال آب غدیر به روستاهای آبادان آغاز شد

سید زین العابدین موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با اتمام کامل عملیات اجرایی شبکه ٦ کیلومتری، استارت آزمایشی آب غدیر به روستاهای آبادان با نام یا امام حسین (ع) و یاران شهیدش در محل تصفیه خانه ثامن الائمه زده شد.

وی اظهار کرد: با توجه به حجم زیاد آب معمولی موجود در شبکه روستایی و لزوم خروج آن از لوله های مشترکان روستایی، پیش بینی می شود دو تا سه روز دیگر کیفیت آب جدید به طور کامل بالا نباشد اما به تدریج و پس از خروج آب قبلی و شستشوی مسیر ، آب با کیفیت در دسترس روستائیان فهیم قرار گیرد.

سرپرست فرمانداری آبادان تصریح کرد: این شبکه که با تلاش تمامی دست اندر کاران و پیگیری جدی و مستمر استاندار خوزستان، نمایندگان مجلس، شورای تامین، امام جمعه و سایر مقامات محلی و توسط دولت ایجاد شده، یکی از پروژه های مهم و حساس پس از انقلاب اسلامی در منطقه است که به اجرا در آمده است.

موسوی با قدردانی از روستائیان بابت صبر و شکیبائی شان گفت: انتظار می رود تا روستائیان آبادان تا رسیدن آب به شرایط مطلوب و کیفیت مناسب که به تدریج و پس از خروج بقایای آب قدیم حاصل می شود، شکیبایی کنند.

کد مطلب 4398702

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